Autofahrer, die es gewohnt waren, noch schnell beim Bahnhof an der Post anzuhalten, um Pakete und Briefe abzugeben, oder um eine Lieferung abzuholen, die müssen ab Donnerstag dieser Woche umdenken.

Am Donnerstag eröffnet die neue Post im Modepark Röther

Einfach vor dem Gebäude an zu halten und kurz aus dem Auto zu springen wird nicht mehr möglich sein. Autofahrer haben nur noch die Wahl zwischen Parkplatz, Parkhaus und einigen Metern Fußweg. Wir zeigen die Möglichkeiten.

Wer auf dem Ring unterwegs ist, nutzt am besten die Ausfahrt auf den Parkplatz zwischen Röther und Volksbank (siehe bild oben). Dies ist sicher auch die schnellste Parkvariante. Hier hat man die Wahl zwischen Freiluftparkplatz und Tiefgarage. Parkt man im Freien, ist man in wenigen Sekunden im Gebäude.

Wer nicht nass werden möchte, nutzt die Tiefgarage. Der Fußweg von unten nach oben und über zwei Rolltreppen hinweg nimmt jedoch sicher die eine oder andere Minute in Anspruch.

Für beide Parkmöglichkeiten wird eine Gebühr fällig. Das kostet, wenn die Schlange am Post-Schalter nicht gerade ewig dauert, 60 Cent für 30 Minuten.

Wer den Post-Besuch mit einem Einkauf beim Modehaus verbindet, dem wird sein Parkticket beim Bezahlen an der Kasse entwertet, so das Versprechen auf einem Werbeplakat.

Wer vom Ring bereits eine Ausfahrt früher abbiegt, gelangt in die St. Nepomuk Straße. Mit Parkplätzen sieht es hier aber eher schlecht aus. Es gilt ein eingeschränktes Haltverbot.

Erst ein paar Meter weiter, in der Hermannstraße, treffen Autofahrer auf ausgewiesene Parkzonen. Doch man darf nicht in die Einbahnstraße abbiegen. Wer es dennoch versuchen will, muss vom Ring eine Ausfahrt früher in die Waldstraße abbiegen und von dort in die Hermannstraße navigieren.

Einige hundert Meter weiter auf der St. Nepomuk Straße erreicht man die Kreuzung Martin-Luther-Straße, Scheffelstraße, Schillerstraße. Wer hier rechts in die Martin-Luther-Straße abbiegt, kann kostenlos parken. Allerdings sind oft alle Plätze belegt und die Strecke bis zur Post ist mit rund 200 Metern schon recht weit bemessen.

Wer links abbiegt, gelangt in die Schillerstraße und verkürzt ab hier mit jedem Fahrmeter die Fußstrecke bis zur Post-Filiale. Parkplätze gibt es jedoch nur in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Zudem ist ein Parkschein nötig. Wer sich beeilt, kommt jedoch mit 10 Cent für 12 Minuten richtig günstig davon.

Kurz bevor die Schillerstraße in Richtung Volksbank zur Sackgasse wird, geht es rechts weg in die Justinus-Kerner-Straße. Auch hier gibt es gegen eine Gebühr Parkplätze in Sichtweite zum Modepark.

Wer die engen Gassen in der Innenstadt nicht scheut, kann sein Glück auch dort versuchen. Durch das Riettor kommt man zur Schulgasse.

Über die Kanzleigasse geht es zurück auf den Ring. In diesem Bereich sind ebenfalls einige Parkplätze vorhanden.

Die Parkgebühr liegen hier aber bei einem Euro pro Stunde, also doppelt so hoch, wie in der Schillerstraße.

Wem die Anfahrt mit dem Auto zu stressig ist, oder man etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit machen möchte, der kann auch zu Fuß von der Innenstadt aus zur neuen Post laufen. Trotz Baustelle in der Rietstraße schafft man das vom Latschariplatz aus in unter fünf Minuten. Diese Zeit ist auch während einer Parkplatzsuche schnell verstrichen.

Noch schneller geht es sicher mit dem Fahrrad. Direkt am Eingang zum Modepark gibt es ein Hand voll Fahrradständer.

In der Nähe der Volksbank stehen weitere Abstellplätze zur Verfügung. Dort kann man bei Bedarf auch gleich sein E-Bike an die Steckdose hängen.