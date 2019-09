Ab Montag, 9. September bis Samstag, 14. September, finden an verschiedenen Kreuzungen in den Stadtbezirken Villingen und Schwenningen Belagsarbeiten statt, das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung am Donnerstag mit. Die betroffenen Kreuzungsbereiche weisen aufgrund der verkehrlichen Belastung Spurrinnen auf, heißt es in der Erklärung.

Die an Kreuzungen und Einmündungen üblichen Brems- und Beschleunigungsvorgänge würden den Asphalt an diesen Stellen ganz besonders belasten. Die Technischen Dienste werden darum in einem ersten Arbeitsschritt den beschädigten Asphalt mittels einer Asphaltfräse abtragen.

Sollte die Schädigung schwerwiegend sein, wird auch die Asphaltbinderschicht oder die Asphalttragschicht ausgefräst, so die Stadt. In einem zweiten Arbeitsgang werde wieder entsprechendes Asphaltmischgut profilgerecht eingebaut, welches anschließend auskühlen muss. Abschließend werden die Fahrbahnmarkierungen und Kontaktschleifen der Lichtsignalanlagen wieder in Ordnung gebracht. Die notwendigen Bauarbeiten dauern nach Angaben der Stadt maximal zwei Tage. Die Arbeiten werden nacheinander ausgeführt.

Folgende Straßenabschnitte werden instand gesetzt:

1. Bertholdstraße, Fahrtrichtung Innenstadt, zwischen Bahnhofstraße und Lantwattenstraße, Dauer ca. zwei Tage, eine örtliche Umleitung wird eingerichtet.

2. Dattenbergstraße, im Kreuzungsbereich, eine Umfahrung wird eingerichtet, während der Tagesbaustelle ist mit Behinderungen ist zu rechnen.

3. Bickenstraße, Fahrtrichtung Schwenningen, eine Umfahrung ist möglich. Während der Tagesbaustelle ist mit Behinderungen ist zu rechnen.

4. Kreuzstraße, Fahrtrichtung Villinger Straße, zwischen Charlottenstraße und Villinger Straße, Dauer ca. zwei Tage, eine Umleitung wird eingerichtet.

5. Villinger Straße, Fahrtrichtung stadteinwärts, vor der Einmündung Grabenäckerstraße, Dauer ca. zwei Tage, eine Umleitung wird eingerichtet.

Da es sich hier um vielbefahrene Straßen des Hauptstraßennetzes handelt, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Einschränkungen für den Verkehr sollen möglichst gering gehalten werden, so die Stadt.