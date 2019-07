Villingen-Schwenningen (cho/sk) Für die teilnehmenden Kinder aus 26 Grundschulklassen des „Kumfi“-Projekts (Kultur macht fit) hatte das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen ein ganz besonders feuriges Konzert vorbereitet. Unter der Leitung von Achim Fiedler, der mit großer Lebendigkeit und Frische dirigierte und moderierte, spielten sie Auszüge aus „Les Éleménts“ von Jean-Féry Rebel und Joseph Haydns Sinfonie Nr. 59, bekannt als „Feuersinfonie“.

Aufmerksame Zuhörer: Die Kinder, die in ihrer großen Zahl das Konzerthaus samt Empore einnahmen, waren nicht nur als aufmerksame Zuhörer ins Konzertgeschehen involviert, sondern durften das musikalische Erlebnis auf der Bühne und vom Saal aus mitgestalten. Rebels Komposition über die Elemente übersetzten die Kinder unter Anleitung des Dirigenten mit Alltagsgegenständen. Durch eine Gießkanne wurde das Wasser-Motiv kenntlich gemacht, eine Luftpumpe markierte das Luft-Motiv. Gemeinsam wurde rhythmisch geklatscht, sodass sich die Musik im ganzen Konzerthaus ausbreitete. Für ein Geburtstagskind war der Höhepunkt des Konzerts mit Sicherheit, als er selbst feurige Musikpassagen dirigieren durfte.

Witzige Lehrstunde: Achim Fiedler gelang es hervorragend, das musikalische Geschehen mit seinen Erklärungen besonders sinnlich zu vermitteln und für die Kinder hörbar zu machen. Über das gemeinsame Thema „Feuer“ ließ sich im szenischen Zusammenspiel mit dem Dirigenten auch eine witzige Lehrstunde zum Brandschutz durchführen. Feuerwehrmann Volker Bachert in voller Montur begeisterte die Kinder für seine Arbeit.

Projekt wird ausgeweitet: Erst im Mai hatte der Verwaltungs- und Kulturausschuss beschossen, das erfolgreiche Projekt „Kultur macht fit“ beizubehalten und sogar auszuweiten. Weiterhin werden auch alle zweiten Klassen der Grundschulen (insgesamt beteiligen sich derzeit 33 Schulen an dem Projekt) teilnehmen und zusätzlich soll das Projekt auf die dritten Klassen ausgeweitet werden. Aktuell wird es als Pilotprojekt an der Südstadtschule erprobt und soll ab Herbst dann für alle Schulen gelten. Einen dafür benötigten Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro für das Jahr 2020, hat der Ausschuss ebenfalls genehmigt.

Die Kosten: Für eine Ausweitung des Projekts auf fast alle dritten Klassen sind Gesamtausgaben in Höhe von circa 58 000 Euro kalkuliert. Je nachdem wie erfolgreich die Sponsorenakquise läuft und unter Berücksichtigung von Eigenanteilen der Partner, gehen die Verantwortlichen von circa 28 000 Euro aus. Somit verbleibt ein städtischer Zuschussbedarf in Höhe von 30 000 Euro. Im Schuljahr 2019/20 soll außerdem eine Pilotphase für die vierten Klassen der Südstadtschule mit weiteren Angeboten der Musikakademie, kommunale Kinos, Städtische Galerie und dem Stadtarchiv angeboten werden. Die Kosten für die Pilotphase sind in dem Zuschuss 2020 enthalten.

Hohe Akzeptanz: Die hohe Akzeptanz des Programms, da sind sich die Veranstalter sicher, rühre daher, dass die Besuche der Schüler in Theater, Museen oder Konzerten durch qualifiziertes Personal spielerisch im Unterricht vorbereitet werden. Und andererseits daher, dass die Kosten für die Bustransfers der Schüler zu den Einrichtungen vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport, die Kosten für Unterricht und Führungen von Sponsoren und dem Amt für Kultur übernommen werden. Die Kostenbeteiligung der Eltern beschränkt sich auf den ermäßigten Eintritt für Theater- und Konzertbesuche von vier Euro je Karte.