von Jörg-Dieter Klatt

VS-Pfaffenweiler – Das nennt man doch gerne einen wahren Glücksgriff. Wird es doch landauf, landab immer schwieriger, geeignete Dirigenten für die zahlreichen Blasmusikkapellen der Region zu finden. Und da melden sich aufgrund einer Ausschreibung im Internet bei der Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler gleich vier Interessenten für dieses verantwortungsvolle Amt. Nach den vier Probedirigaten hieß es für die Kapelle und den Vorstand, eine Wahl zu treffen. Diese fiel auf den 47-jährigen Absolventen der Musikhochschule Trossingen, Edin Pasalic.

Er ist seit dem Jahr 2000 Diplommusiklehrer an zwei Grund- und Werkrealschulen und sein Instrumentenspektrum lässt den Laien nur staunen. Mit dem Stamminstrument Klarinette passt er hervorragend zur Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler. Aber auch Klavier und Akkordeon gehören zu den Instrumenten, die er perfekt beherrscht. Als Blockflötenlehrer versteht er es, auch den Kleinsten in der musikalischen Früherziehung die ersten Schritte am Instrument zu lehren. Den Taktstock hält der neue Dirigent jedoch nicht nur in Pfaffenweiler in der Hand. Auch im Bereich der Chormusik hat er schon sein Können eingebracht und steht vor Kirchen- und Männerchören am Pult.

"Ein sehr gutes Niveau!"

Nachdem im vergangenen Jahr Benedikt Hauger aus beruflichen Gründen den Taktstock in Pfaffenweiler aus der Hand gelegt hat, mussten die Proben in der Zeit bis zum 1. Februar ohne angestellten Dirigenten überbrückt werden. Nun freuen sich die 21 aktiven Musiker sehr, dass wieder ein fester Orchesterleiter die musikalischen Geschicke der Traditionskapelle lenkt. Und Edin Pasalic spart im Gespräch mit dem SÜDKURIER auch nicht mit Lob: "Ich komme sehr gerne hierher. Die Kapelle spielt auf einem sehr guten Niveau!"

Davon konnte man sich auch sogleich überzeugen. Kaum waren die Notenblätter verteilt, erscholl eine Polkamelodie zum Einspielen durch den Probenraum. Und dass hier mit sichtlicher Freude und bester Kameradschaft musiziert wird, konnte man an den Spielergesichtern förmlich ablesen. Wie die Vorsitzende Stefanie Kaiser betonte, versteht sich die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler neben der traditionellen Blasmusik auch auf anspruchsvolle konzertante Stücke, die immer beliebter werden. So hofft man, auch den Musikerstamm von derzeit 21 Spielerinnen und Spielern wieder deutlich aufstocken zu können.

Jugendorchester Dreiklang gegründet

Seit dem letzten Jahr pflegen die Pfaffenweiler Musiker auch eine Kooperation im Bereich der Jugendförderung. Unter der Leitung von Christine Wigant wird künftig das Jugendorchester Dreiklang mit Jugendlichen aus Brigachtal, Tannheim und Pfaffenweiler für gute Töne sorgen. Das ebenfalls neu gegründete Schülerorchester unter der Leitung von Tracy Huber führt die Jüngsten in das Wesen der Blasmusik ein. Die gute Zusammenarbeit zwischen dem Großen Orchester und den beiden Jugendorchestern liegt dem neuen Dirigenten sehr am Herzen, rekrutieren sich doch letztendlich die Stammspieler aus einer erfolgreichen und konsequenten Jugendarbeit. "Derzeit befinden wir uns nach der zweiten Probe nun mitten in der Kennenlernphase mit dem neuen Dirigenten. Aber ich denke, dass wir eine sehr gute Wahl getroffen haben", so die Vorsitzende Stefanie Kaiser mit erwartungsvoller Miene.