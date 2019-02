VS-Villingen (tri) Das Ball-Team der Katzenmusik ist gerüstet für die Premiere am Freitag. Um 20.11 Uhr geht es los. Bühne frei für die Villinger Ballsaison und zwei fröhliche Katzenmusikbälle. Auf der Alm gibt´s für den Kater koa Sünd´ lautet das Motto, in der Kulisse blitzt das Edelweiß, auf den Berggipfeln glitzert der Schnee und 200 Mitwerkende stehen parat für das große Werk.

Der Aufwand für Tonhallenbälle ist enorm. Heidi Mayer, die mit Andera Irion und Angela Kornhaas seit drei Jahren das Regie-Trio bildet, sagt: "Die erste Ballbesprechung für dieses Jahr? Das war im April 2018, nach dem Ball ist auch vor dem Ball." Und die heiße Phase beginne bereits nach den Sommerferien, "dann proben die Ballette und Schauspieler", sagt Angela Kornhaas. Wie immer bleibt eine ganze Tonhallen-Woche für Aufbau und Generalprobe. Und am Sonntag steht die Zunft schon für ihren Aufbau parat.

Rainer Wagner und Nicolas Mayer vom Katzenvorstand nicken anerkennend. Der gute Ruf der Bälle der jüngsten Jahre habe sich herumgesprochen. Heidi Mayer bestätigt voller Stolz: "Wir sind zweimal ausverkauft."

Das war nicht immer so. Vor allem der Freitag war immer wieder einmal dürftiger besucht. Das hat sich nun offenbar geändert. Der Freitagsball, der mit dem Ruf des Promi-Abends leben muss, ist so voll besetzt wie der Samstag, aus Brandschutzgründen sind an die 600 Plätze verfügbar.

Ein Erfolg kontinuierlicher Vereinsarbeit ist es auch, dass mit Henry Greif einer der erfahrenen Begleiter der letzten Jahre nicht mehr auf der Bühne des zweitgrößten Villinger Fastnachtsvereins stehen wird. Er sich zurücklehnen, "die Jüngeren haben es nun drauf", hätte er als Begründung formuliert, sagt Heidi Mayer.

Freuen dürfen sich die Ballbesucher auf eine erneute Nummer der Stadtharmonie. In den vergangenen Jahren waren diese Auftritte bsonders gefeiert. Tanz- und Sprechnummern hielten sich auch dieses jahr die Waage, berichtet Andrea Irion. Der 2300 Mitglieder große Verein will das Programm nach zweieinhalb Stunden beenden, "wir wollen ja auch noch feiern", so Heidi Mayer.