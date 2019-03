von SK

Wie die Polizei mitteilte, hat der noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonntag, 6 Uhr, versucht, in eine Wohnung in der Zinsergasse in Villingen einzubrechen. Der Einbrecher trat mehrfach gegen eine Nebeneingangstür. Es gelang ihm jedoch nicht, in die Wohnung einzudringen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 77 21 601 - 0 zu melden.