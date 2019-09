In der Fitness- und Gesundheitslandschaft Villingens tut sich etwas: Gaetano Cristilli, der im Gewerbegebiet Ifängle seit 2012 das Fitnesstudio G1 betreibt, baut am Vorderen Eckweg neu. Damit unternimmt der Villinger den Schritt in die komplette Selbstständigkeit.

Investition in die Zukunft

War er bislang Mieter, baut er nun auf seinem von der Stadt erworbenen, 3000 Quadratmeter großen Grundstück neu. Die Investitionssumme für den Grundstückskauf und den Neubau mit vier Etagen belaufe sich auf einen siebenstelligen Betrag. „Für mich ganz klar eine Investition in die Zukunft.“ Den Bauvorbescheid hat Gaetano Cristilli bereits erhalten, als nächster Schritt soll der Bauantrag eingereicht werden.

Hohe Energiekosten

Das bisherige G1 in der Gottlieb-Daimler-Straße wird ab dem Jahr 2022 Geschichte sein. „Das Gebäude hat seinen Zweck erfüllt“, sagt der Unternehmer. Die Energiekosten seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, sagt Gaetano Cristilli, wenngleich das Gebäude in den vergangenen Jahren gedämmt und isoliert worden sei. „Und es kommt ja immer mehr dazu“, sagt Cristili, „ein altes Gebäude ist nun einmal anfällig.“

Ehemaliger Elektrohandel

Zudem sei die rund 4000 Quadratmeter große Innenfläche längst nicht komplett nutzbar. Erbaut in den 70er Jahren, wurde das Gebäude ursprünglich als Elektrohandel mit Lagerflächen genutzt. „Wir belegen effektiv etwas mehr als die Hälfte.“ Das soll im Neubau anders sein, der funktional und auf die Angebote angepasst gebaut und eingerichtet werden soll.

So sieht der Neubau am Vorderen Eckweg aus. | Bild: Gaetano Cristilli

Er hofft, dass der Spatenstich für den Neubau im ersten Halbjahr 2020 erfolgen kann. Der Mietvertrag in der Gottlieb-Daimler-Straße läuft zum Jahresende 2021 aus, bis dahin soll der Neubau bezugsfertig sein. Trainingsunterbrechungen für die Kunden soll es nicht geben.

Saunalandschaft mit Aussicht

Wie sich das Fitness-Angebot auf die einzelnen Stockwerke verteilen soll, stehe noch nicht endgültig fest. Sicher ist, dass eine großzügige Saunalandschaft mit Umkleidemöglichkeiten in der obersten Etage angesiedelt wird, inklusive einem Abkühlungsbereich auf der Dachterrasse. Büro- und Tagungsräume werden im Eingangsbereich untergebracht.

Komplett neue Einrichtung

Modern und bedarfsgerecht solle das im Premiumsektor angesiedelte neue Studio werden, das Cristilli „vom Bleistift bis zum Cardiogerät“ neu einrichten wird. Das bisherige Angebot aus Kursen, Präventionsangeboten, Kraft- und Ausdauertraining, Selbstverteidigung, Tanzen und das Jumping auf kleinen Trampolinen wird übernommen. Ebenso das Team, bestehend aus sieben Festangestellten, 20 geringfügig Beschäftigte und zehn Honorarkräften.

Badminton fällt weg

Einzig Badminton kann man im neuen G1 nicht mehr spielen. „Das Feld wird nur punktuell genutzt und nimmt dafür zu viel Platz weg.“ Mehr Platz erhält in den neuen Räumen hingegen der funktionelle Trainingsbereich. Die Trainingsform, bei der viel mit dem Eigengewicht des Körpers gearbeitet wird, hat sich in den vergangenen Jahren in Fitnessstudios und im Breitensport zu einem Trend entwickelt.

Großer Andrang

„An unserem Trainingsturm finden jeden Abend Kurse statt. Mittlerweile müssen wir Listen führen, weil der Andrang so groß ist“, sagt Cristilli, der selbst schon als Jugendlicher Fitnesskurse geleitet hat. Auch er schätzt das funktionelle Training: „Wenn man einmal damit angefangen hat, hört man nicht mehr auf“, schwärmt er. Auch Jumping, ein Kraft-Ausdauertraining auf kleinen Trampolinen zu lauter Musik, werde stark nachgefragt.

Eine neue Ära

Zum Team des G1 gehört auch ein Master-Trainer, der dazu befähigt ist, andere Jumping-Instruktoren auszubilden. „Leute aus ganz Europa kommen zu unseren Ausbildungswochenenden“, sagt Cristilli. Er freue sich schon, wenn bis in knapp zwei Jahren alles bezugsfertig ist: „Damit bricht eine neue Ära an.“