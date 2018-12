Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Mietspiegel 2018 für Villingen-Schwenningen verabschiedet. Dieser wurde im Auftrag der Stadt vom Arbeitskreis Mietspiegel gemeinsam mit dem EMA-Institut für empirische Marktanalysen und der Stadtverwaltung erstellt. Eine durchschnittliche Nettokaltmiete in der Doppelstadt, unabhängig von Merkmalen wie Lage oder Größe der Wohnung, liegt danach bei 6,81 Euro pro Quadratmeter.

Der Mietspiegel verschafft den Bürgern einen Überblick über die Situation des kommunalen Wohnungsmarktes und dient dazu, die ortsübliche Vergleichsmiete für frei finanzierte Wohnungen zu ermitteln. Berücksichtigt werden dabei die Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der Wohnung. Die Grundlage bilden Datensätze, die im Zeitraum von Juni bis September dieses Jahres erhoben wurden. Über 700 Mieter und 300 Vermieter haben dazu Fragebögen ausgefüllt und Auskunft über ihre Mietverhältnisse gegeben.

Je größer die Wohnung, desto niedriger die Miete

An dem 28 Seiten umfassenden Ergebnis lassen sich viele Details über den Wohnungsmarkt in Villingen-Schwenningen ablesen. So schwankt die durchschnittliche Nettokaltmiete je nach Wohnlage zwischen 6,19 Euro (in den Stadtbezirken Herzogenweiler, Mühlhausen, Obereschach, Pfaffenweiler, Tannheim, Weigheim und Weilersbach) und 7,29 Euro pro Quadratmeter (in den Bezirken Villingen I westlich der B 33, Villinger Innenstadt und Hubenloch). Auch die Größe der Wohnfläche spielt eine bedeutende Rolle. Während eine etwa 100 Quadratmeter große Wohnung im Schnitt 6,52 Euro kostet, müssen die Bewohner einer 25-Quadratmeter-Wohnung mit durchschnittlich 9,09 Euro deutlich mehr für die Monatsmiete ausgeben. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie eine Einbauküche oder Vinylboden treiben die Kosten ebenfalls in die Höhe.

Ohne Mietspiegel wäre das Hauen und Stechen noch größer

Wie wichtig der Mietspiegel sowohl für Mieter als auch für Vermieter ist, betont Axel Rieger vom Deutschen Mieterbund. Er leitet die Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen und Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und sieht auf beiden Seiten klare Vorteile. "Der Mietspiegel hilft Wohnungseigentümern bei der Festsetzung von angemessenen Mieten", sagt er. Deshalb gebe es häufig Erhöhungen, wenn der neue Mietspiegel veröffentlicht wird. "Wenn ein Eigentümer den Preis für seine Wohnung unbedingt anheben möchte, dann macht er das aber natürlich auch ohne neuen Mietspiegel", so Rieger. In dem Fall gebe es allerdings noch eine ganze Reihe anderer Vorschriften, die eingehalten werden müssten.

Auch dem Mieter dient der Mietspiegel als Orientierungshilfe. Man könne sich damit schnell einen Überblick verschaffen und sich so vor überhöhten Kosten schützen, sagt Axel Rieger. Sein Fazit: "Ohne einen qualifizierten Mietspiegel wäre das Hauen und Stechen auf dem Wohnungsmarkt sicher noch größer." Der Mietspiegel ist für die kommenden zwei Jahre gültig und wird in gedruckter Form gegen eine Schutzgebühr in Höhe von fünf Euro in den Bürgerservicezentren Villingen und Schwenningen, den Ortsverwaltungen sowie beim Amt für Stadtentwicklung in Schwenningen erhältlich sein. "Praktischer, papiersparender und außerdem kostenfrei ist allerdings der Online-Mietspiegel", rät Axel Rieger.