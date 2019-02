von SK

Am Donnerstagabend, gegen 22.40 Uhr, ist es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zwischen drei Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf ein 59-Jähriger mit zwei Messerstichen im Bauch und Gesicht erheblich verletzt worden ist.

Im Treppenhaus aufeinandergetroffen

Wie die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Konstanz mitteilt, trafen die Männer im Alter von 22, 41 und 59 Jahren im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Auf der Lehr" in Schwenningen aufeinander.

Opfer wohl außer Lebensgefahr

Während der Auseinandersetzung stach der 22-Jährige mehrfach auf das Opfer ein. Der verletzte 59-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert und musste sofort operiert werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen und konnten im Rahmen der Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei Villingen hat die Ermittlungen übernommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.