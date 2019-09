von Rüdiger Fein

Mesale Tolu war im Frühjahr 2017 im türkischen Istanbul verhaftet worden und saß dort insgesamt acht Monate in Untersuchungshaft. Über einen Zeitraum von dreieinhalb Monaten hatte sie sogar ihren zweijährigen Sohn mit in ihrer Zelle. Am Freitag hatte der Kreisverband der SPD in das Foyer der Neuen Tonhalle eingeladen, wo die Journalistin Passagen aus ihrem Buch vorlas und immer bezugnehmend auf eigene Erlebnisse über den Willkürstaat, zu dem die Türkei unter Erdogan geworden sei, berichtete.

Zuvor hatte die Kreisvorsitzende der SPD, Derya Türk-Nachbaur, die Gäste mit einem Liedtext des deutschen Liedermachers Konstantin Wecker, der die Freiheit der Gedanken beschreibt, begrüßt. Schon der Beginn ihrer Gefangenschaft, sie wurde im Morgengrauen des 30. April 2017 von der türkischen Antiterroreinheit aus dem Schlaf gerissen und ohne konkrete Anklage und ohne die Möglichkeit, einen Anwalt zu kontaktieren inhaftiert, liest sich wie ein schlechter Kriminalroman. Erst nach achtmonatiger Haft gelangte die Deutsche wieder auf freien Fuß.

Die Kreisvorsitzende der SPD, Derya Türk-Nachbaur (rechts), begrüßt im Foyer der Neuen Tonhalle die Buchautorin Mesale Tolu, die acht Monate in der Türkei inhaftiert war. | Bild: Rüdiger Fein

Selbst dann durfte sie, obwohl sie deutsche Staatsbürgerin ist, die Türkei nicht verlassen. Gegen das Vergessen habe sie ihr Buch geschrieben und auch, um an die vielen in der Türkei inhaftierten, aber leider weniger prominenten Journalisten und Oppositionellen zu erinnern. Selbst drei Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch durch Teile des türkischen Militärs würden immer noch Festnahmen erfolgen, Oppositionelle aus dem Staatsdienst entfernt, so die Autorin. Dass die Türkei derzeit das Land mit den meisten inhaftierten Journalisten sei und in der Rangliste der Pressefreiheit gerade einmal Platz 157 von 180 belege, sei kennzeichnend für den Wandel, den die Politik durchlebt habe.

Sie hat Mut bewiesen und sich durch die Repressalien und Drohungen der Schergen des Türkischen Geheimdienstes nicht einschüchtern lassen, Mesale Tolu (links), die auf Einladung von Derya Türk-Nachbaur aus ihrem Buch gelesen und erzählt hat. | Bild: Rüdiger Fein

Viele Gäste gaben der mutigen Journalistin Beifall und lobten ihren Mut. Sie sei nicht mehr die Frau, die sie vor der Inhaftierung gewesen ist, so Mesale Tolu. Insbesondere die Repressionen gegenüber ihrer Familie, die schändlichen Erpressungsversuche und die Bedrohung gegenüber ihrem Sohn hätten ihr einen Teil ihrer Unbekümmertheit genommen. Aber bei aller Repression werde sie sich den Willen, sich für ein besseres Leben einzusetzen, nicht nehmen lassen.