VS-Villingen vor 23 Stunden

Mehrere Täter greifen in Villingen einen jungen Mann (21) an und rauben ihn aus

Am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, ist ein 21-jähriger Mann in der Heinrich-Hertz-Straße von einer mehrköpfigen Personengruppe überfallen und ausgeraubt worden. In einer ersten Mitteilung sprach die Polizei von einer 21-jährigen Frau, die überfallen wurde.