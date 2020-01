In Villingen, Schwenningen und Obereschach waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. Während ein mutmaßlicher Täter in Schwenningen flüchtete, wurde im Villinger Kurgebiet und Obereschach Beute gemacht.

Uhren und Schmuck erbeutet

In Villingen wurde in ein Wohnhaus in der Germanstraße im Bereich der Einmündung zum Farnweg eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über eine aufgebrochene Terrassentür in das Haus und durchsuchten das Haus vollständig. Die Beute: Uhren und Schmuck.

Der Wert des Diebesguts lässt sich nach Polizeiangaben noch nicht vollständig beziffern. Die Polizei sucht nun Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Verdächtige oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug geben können.

Scheibe wird eingeworfen

In Obereschach war die Grundschule am Schloßberg Zielscheibe bislang unbekannter Täter. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Nachdem der oder die Täter zunächst die Glasscheibe der Haupteingangstür einwarfen, entriegelten sie durch das entstandene Loch die Tür, hebelten im Inneren mehrere Türen auf und durchwühlten Zimmer.

Tresor mit Bargeld gestohlen

Aus einem Raum wurde ein 150 bis 200 Kilogramm schwerer Tresor gestohlen, in dem sich ein niedriger dreistelliger Betrag befand. Der insgesamt angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf mehrere Tausend Euro. Auch hier bittet die Polizei Villingen (07721/6010) um Zeugenhinweise.

Hausbewohner hört Geräusche

In der Schwenninger Riemenäckerstraße hingegen wurde keine Beute gemacht: Hier wurde ein mutmaßlicher Einbrecher von einem Hausbewohner überrascht. Der Mann hatte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf seiner Terrasse Geräusche gehört und verließ das Gebäude durch die Haustür, um nachzusehen. Dabei löste er die Hausbeleuchtung im Eingangsbereich aus und beobachtete einen dunkel gekleideten Mann, der davonrannte.

Dunkel Gekleideter flüchtet

Der Mann hatte sich am Rollladen der Terrasse zu schaffen gemacht. Hinweise auf den Verdächtigen oder auch ein möglicherweise benutztes Fahrzeug nimmt die Polizei Schwenningen unter der Nummer 07720/8 50 00 entgegen.