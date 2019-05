Lebensräume schützen, Wohnraum schaffen, sich für die Energiewende stark machen und die Umsetzung eines Mobilitätskonzepts vorantreiben, das sind einige der Schlagworte, die der VS-Ortsverband der Grünen zu Wahlkampfthemen gemacht hat. Nun haben die Mitglieder des Ortsverbands ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 26. Mai vorgestellt.

Die Grünen rechnen mit sieben statt fünf Sitzen

Sie geben sich kämpferisch und entschlossen und sind guten Mutes, nach der Kommunalwahl mehr als die bisherigen fünf Sitze im VS-Gemeinderat zu haben. "Wir haben jetzt fünf Sitze, rechnen mit sieben und hoffen auf mehr", formulierte es Hans-Joachim von Mirbach. Helfen sollen die Wahlkampfthemen, die laut Ulrike Salat "von der Fraktion, aber auch von den Menschen auf der Liste gemacht wurden."

Keine neuen Wohn- und Gewerbeflächen

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht der Erhalt und Schutz der biologischen Artenvielfalt. "Mit uns wird es keinen weiteren Landschaftsverbrauch geben", so Mirbach. Bislang habe man sich immer noch hinreißen lassen, für die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen zu stimmen. Damit sei nun Schluss.

Ein Schwerpunkt der Grünen ist die Entwicklung eines Mobilitätskonzeptes, das Radfahrer und Fußgänger besser stellen soll. Dafür treten Oskar Hahn, Helga Baur, Elif Cangür, Hans-Joachim von Mirbach, Ulrike Salat, Falko Gronmaier und Rudolf Reim ein.

Die Stadt müsse sich auf ihre vorhandenen Grundstücke besinnen. Damit einher geht die Forderung, das Innenkonzept zu stärken und Industriebrachen und Kasernengelände zu nutzen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Auch die Neuordnung der Verwaltung steht hier auf der Liste. "Es gibt genügend Immobilien und Flächen, man muss nur mit offenen Augen durch die Stadt gehen", sieht hier Rudolf Reim durchaus Potenzial. Durch das Zusammenführen der Kernverwaltung ändere sich für die Bürger überhaupt nichts, weil 98 Prozent der Bürgeranliegen jetzt und in Zukunft in den Servicecentern in den jeweiligen Stadtteilen erledigt werden können."

Neues Mobilitätskonzept

Ein Thema, das den meisten Kandidaten beim Pressegespräch unter den Nägeln brennt, ist die Schaffung eines Mobilitätskonzeptes. "Wir wollen eine Gleichberechtigung von Fußgängern und Radfahrern. In VSist alles für den Autoverkehr ausgelegt", so Helga Baur. Sie sprach von einer Verkehrswende, die in der Doppelstadt stattfinden müsse. Bestimmte Wege sollten nur noch für Radfahrer nutzbar sein. Oskar Hahn ergänzte, dass hierbei auch der öffentliche Nahverkehr deutlich aufgewertet werden müsse. Von Mirbach prangerte an, dass "eine Stadt, die extrabreite Parkplätze für Geländewagen anlegt, nichts begriffen hat."

Plastikgeschirr soll weg

Weitere Themen, für die sich die Ortsgrünen einsetzen wollen: Die Schulen auf Vordermann bringen und Kitaplätze schaffen. Zudem soll der Verbrauch von Plastik eingedämmt werden. Hierbei müsse nicht nur die Stadt als gutes Beispiel vorangehen, etwa bei der Verwendung von Mehrweg-Geschirr bei Veranstaltungen. Auch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sollten motiviert werden, so gut es geht auf Plastik zu verzichten.