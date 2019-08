Die Diskussion war spannend und barg einige Überraschungen, die Resonanz indes war eher bescheiden. Nur schätzungsweise 50 bis 60 junge und ältere Zuhörer wollten hören, was Vertreter des Gemeinderates zum brandaktuellen Thema Klimaschutz zu sagen hatten.

Von den Vertretern der Schülerbewegung „Fridays for Future„ eingeladen, hatten die Kommunalpolitiker durchaus einiges zu sagen auf dem Podium in der Oberen Straße. Gemeinsam war ihnen vor allem die Einsicht, dass die Stadt in Sachen Klimaschutz auf örtlicher Ebene künftig deutlich mehr machen sollte als in der Vergangenheit.

Klaus Martin, CDU: „Der Klimaschutz kam bisher nicht so zum Zuge, wie es erforderlich gewesen wäre.“ | Bild: Hans-Juergen Goetz

Doch welche konkreten Ansätze gibt es in der Stadt, wollte Moderator Dominik Drengner wissen? Klaus Martin (CDU) bekundete seine Sympathie, auf den Buslinien des ÖPNV nach dem Vorbild von Radolfzell das Ein-Euro-Ticket für jede Fahrt einzuführen. Schüler sollten für 50 Cent fahren können. „2,50 Euro für eine Fahrt von der Hammerhalde in die Stadt ist einfach zuviel“, sagte er unter Beifall. Auch bei den Radwegen „gebe es noch viel Luft nach oben“. Ihm gehe es nicht um viele neue Radwege, sondern darum, „das Vorhandene zu optimieren“. So gehörten nicht nur die Schlaglöcher der Straßen geflickt, sondern auch jene auf Radwegen.

Henning Lichte, Freie Wähler“: Jeder sollte sich persönlich prüfen, wie viel Auto brauche ich?“ | Bild: Hans-Juergen Goetz

Henning Lichte (Freie Wähler) erklärte, dass ein Teil seiner Fraktion den Forderungen der Grünen-Fraktion zustimmen werde, in VS den „Klimanotstand“ nach dem Vorbild von Konstanz und Karlsruhe auszurufen und künftig alle Ratsbeschlüsse auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu prüfen. Dann sei die Stadt einen guten Schritt weiter. Der Begriff Klimanotstand sei allerdings „nicht so gescheit“, monierte Lichte.

Wolfgang Kaiser, Grüne: „Wenn wir Großes wollen, müssen wir lokal damit anfangen.“ | Bild: Hans-Juergen Goetz

Wolfgang Kaiser, Stadtrat und grünes „Urgestein“ aus Bad Dürrheim, zeigte sich über den Begriff Notstand auch nicht glücklich. Doch es sei nicht die Zeit, sich um Begriffe zu streiten, es gehe um „konkretes Handeln“. Und hier wartet ein weites Aufgabenfeld auf die Kommunen: Von der Zusammenlegung von Wasserversorgungen im Zeichen zunehmender Trockenheit bis zum klimaresistenten Umbau der kommunalen Wälder und vor allem dem zunehmenden Ausbau alternativer Energien.

Nicola Schurr, SPD: „Wir müssen beim Klimaschutz wesentlich mehr machen.“ | Bild: Hans-Juergen Goetz

„Wir müssen wesentlich mehr machen“, war auch die Auffassung von Nicola Schurr (SPD). Auch er findet das Ein-Euro-Ticket im Buslinienverkehr gut, die Busse müssten sauberer werden, auf die Dächer gehörten mehr Photovoltaikanlagen, anstelle neuer Industriegebiete sollten bestehende Industriebrachen mehr genutzt werden. Bei den städtischen Baumaßnahmen, ergänzte Henning Lichte, sei die Stadt bezüglich Solar-Anlagen bisher „meist zu zögerlich gewesen“.

„Da gibt es auf kommunaler Ebene noch wahnsinnig viel Luft nach oben“, bestätigte auch Wolfgang Kaiser. Vor allem sei es wichtig, dass die Städte die Bürger noch viel intensiver in diesen technischen Fragen beraten als bisher. „Wir müssen einfach die Informationen besser unter die Leute bringen.“ Außerdem hätten die Kommunen die Möglichkeit, über die Bundesgesetze hinaus weitaus striktere Vorschriften in Sachen Umweltschutz zu erlassen oder höhere Förderungen zu gewähren. „Wir müssen die großen Schritte gehen, wenn wir vorankommen wollen.“

Frank Bonath, FDP: „Die Frage ist, was können wir uns leisten? | Bild: Hans-Juergen Goetz

Frank Bonath (FDP) wiederum sagte, es gebe einen Interessenskonflikt, wenn einerseits preiswerter neuer Wohnraum, andererseits immer höhere Umweltstandards gefordert werden. Außerdem sei die Region nicht für den weiteren Ausbau von Anlagen für Sonne und Windenergie geeignet. Die FDP favorisiere mehr Holzheizungen, etwa Pellets. Dem widersprach Wolfgang Kaiser vehement. Die Region sei eine der sonnigsten in ganz Deutschland. Und energetisch hochwertig gebaute Häuser seien auf Dauer die wirtschaftlichste Lösung.

Henning Lichte forderte dringend ein neues Radwegekonzept für VS. Vor allem in Schwenningen genügten die Radwege „nicht den geringsten Anforderungen. Frank Bonath wies die Forderung nach einer völlig autofreien Innenstadt zurück. „Die Realität ist komplett eine andere.“ Die Kommunalpolitiker würden von den Bürgern ständig mit der Forderungen nach mehr Parkplätzen konfrontiert, berichtete er. Die FDP sei zwar für mehr Radwege und für einen besseren ÖPNV. Aber bei jeder Entscheidung müssten Kosten und Nutzen abgewogen werden. Auch das Ein-Euro-Ticket müsse auf seine Finanzierbarkeit geprüft werden. „Da reden wir von Millionen.“

Auch in anderen Fragen zeigte sich, dass Klimaschutz konfliktreich sein kann. Etwa bei der Frage der Ausweisung neuer Gewerbe- oder Wohnbaugebieten, die mit Flächenverbrauch und Bodenversiegelung verbunden sind. Klaus Martin verteidigte neue Bauplätze als lebenswichtig für die kleinen Stadtbezirke. Und die Schaffung des Industriegebiets Salzgrube habe neue Arbeitsplätze gebracht. Eine Aussage, die von einem Zuhörer kritisiert wurde.

Am Schluss äußerten mehrere Zuhörer ihre Zweifel, dass der Klimakollaps noch vermeiden kann. „Wir müssen größer und radikaler denken und handeln“, forderte ein junger Mann. Ein schlechtes Gewissen und Ratlosigkeit bekundete Reinhold Hummel. Er sehe nicht, wie die Klimawende gelingen könne. Eine positive Perspektive nahm Wolfgang Kaiser ein. „Die Masse der Leute sieht, dass etwas getan werden muss. Wenn wir Großes wollen, müssen wir lokal damit anfangen“, forderte er zum Handeln auf.