von Jörg-Dieter Klatt

Ortsvorsteherin Anja Keller blätterte in der Sitzung des Tannheimer Ortschaftsrates zunächst einmal im großen Kalender, um die Termine für die kommenden Sitzungen festzulegen. Herausragend dabei ist die Sitzung am 22. April diesen Jahres. Dann wird nämlich Oberbürgermeister Jürgen Roth in einem zweiten Anlauf zu einem Bürgergespräch nach Tannheim kommen und anschließend sich den Fragen der Ortschaftsräte stellen.

Missstände in der Festhalle beseitigt

Mit sichtlicher Freude konnte die Ortsvorsteherin von den abgeschlossenen Umbaumaßnahmen an der Toilettenanlage in der Festhalle berichten. „Da hat alles gepasst!“, so Keller. Hand in Hand hätten alle Gewerke alte Missstände beseitigen können. In den Startlöchern sei auch die Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehr- und Rathaus. Bereits im Februar 2020 sollen dann die alten Nachtspeicheröfen Geschichte sein. Gasthermen werden fürderhin für wohlige Wärme in den Gebäuden sorgen.

Jubiläumsgaben klar geregelt

Ein weiterer Besprechungspunkt war die klare Regelung der Jubiläumsgaben an die örtlichen Vereine. So wurde ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2007 nun in eine neue Form gegossen. Für ein 25-jähriges Vereinsbestehen wird es künftig 50 Euro als Jubiläumsgabe seitens der Ortsverwaltung geben. Die weitere Stafflung sieht so aus: für 50 Jahre werden 100 Euro ausgeschüttet, für 100 Jahre 150 Euro, für 150 Jahre 200 Euro und für 200 Jahr 250 Euro. Mit dieser Erhöhung wird auch dem Wertverlust des Geldes Rechnung getragen.

Bei Festakten mit Jahreszahlen außerhalb der üblichen Jubiläumzahlen wird der Rat jeweils aktuell über eine Gabe entscheiden. Diese steht aber nur dann zur Diskussion, wenn auch ein offizielles Grußwort seitens der Ortsverwaltung gesprochen wird. In der Bürgerfragestunde kam noch kurz die im Raum stehenden Änderungen bei den Kindergartengebühren sowie der Zustand einiger Feldwege rund um Tannheim zur Sprache.