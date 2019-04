Das haben sie hübsch hinbekommen, die kleinen Villinger Kulturvereine. Zwei Monate vor der Kommunalwahl schlagen sie mit einer Grundsatzforderung auf, die es in sich hat. Die Clubs, die bislang in der Scheuer performten, wollen erstens dort bleiben und zweitens, bitteschön, ein Prozent des jährlichen Kulturetats für sich. In aller Bescheidenheit verweisen sie auf 55 Jahreskonzerte 2018, auf 4500 Besucher und schlagen den Vergleichsbogen zum finanziell erheblich besser gepamperten Kulturamts-Konzertbetrieb mit 9300 Gästen bei 29 Abenden. Selbstbewusst und mit breiter Brust beabsichtigen die freien Kulturmacher im Wahlkampf mitzumischen. Ein Schalk, wer nun an Verteilungskampf denkt. Jeder weiß: Genau dazu könnte es aber kommen.

Ob freilich die Rechnung stimmt, welche nun von den Scheuer-Clubs herumgereicht wird, steht auf einem ganz anderen Papier. 5,5 Millionen Euro betrage der städtische Kulturetat. Dies lässt sich nicht ohne Zweifel weiterreichen. Wer nachsieht im großen Planungswerk der Stadt, der erkennt, dass für Theater und Konzerte 3,8 Millionen Euro die vielleicht treffendere Vergleichsgröße sein könnten. Das ist das Eine.

Über das Vorgehen der drei Vereine sollte sich bitte niemand wundern. Wirklich niemand. Ihr Ansinnen ist erstens nämlich zu 100 Prozent berechtigt und zweitens völlig nachvollziehbar in seiner Emotionalität. Wir reden hier vom Ehrenamt, von Kulturfreunden, die mit viel Überzeugung Jahr für Jahr kleinere und größere Termine auf die Beine stellen – und verantworten. Um es kurz zu machen: Villingen-Schwenningen hat sich diesen Organisationen gegenüber wenig zugeneigt verhalten. Ein Jahreszuschuss an den Folkclub von 2800 Euro mag ja in der Balance der sonstigen Vereinsmittel als angemessen zu sehen sein – tatsächlich ist das eine Frechheit. Staunen ruft bei vielen Kulturfreunden hervor, wie der bisherige offizial-städtische Umgang mit diesen Clubs ist. Nicht wenige meinen, die Vertreter der Hochkultur schauten gerne herab auf das bunte Treiben der Subkulturellen – und würden dabei Leistungen und Arbeit engagierter Bürger schlicht verkennen. Dass dann seit Jahrzehnten der selbe Kassierer an der wackeligen Pforte der Scheuer sitzt, dass Inventar schwer mitgenommen wirkt – das wird oft übersehen vom offiziellen VS. Deshalb ist das Aufbegehren nun hausgemacht und schlicht eine Frage der Gerechtigkeit.