2020 wird ein Defizit von 30 Millionen Euro erwartet. Auch die nächsten Jahre gibt es ein Minus aus dem laufenden Haushalt von Villingen-Schwenningen. Die Stadt muss deshalb 70 Millionen Euro Rücklagen in den laufenden Ausgaben verbraten.

In der der Finanzplanung der Stadt für 2020, die am Mittwoch von Oberbürgermeister Roth dem Gemeinderat vorgestellt wurde, offenbart sich, dass die städtischen Finanzen zunehmend in Schieflage geraten. Ein bedenklicher Trend der vergangenen Jahre