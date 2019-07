Die Kurt Meder GmbH hat abgeschlossene Geschäftsjahr gefeiert. Beim Schwenninger Produzenten von Präzisionsfedern trafen sich 140 Mitarbeiter zum gemeinschaftlichen Grillen.

Geschäftsführer Magnus Mauch präsentierte den Mitarbeitern die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres. Trotz allgemeiner schwächelnder Wirtschaftslage gelang es Meder demnach einen Umsatz von 25,5 Millionen Euro zu erwirtschaften.

Interne Prozesse verbessert

Meder habe erneut kräftig investiert, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens, um weiterhin den Wandel der Industrie sowie die steigende Nachfrage an höchstpräzisen Federn zu decken. 2,2 Millionen Euro flossen vor allem in neue Produktionskapazitäten und die weitere Optimierung von internen Prozessen. Durch die Optimierungen Qualitätsmanagement und Kundenzufriedenheit habe es im Vergleich zum Vorjahr etwa ein Drittel weniger Reklamationen gegeben.

Intern wurden viele Angeboten rege genutzt: So leasen mehr als 35 Mitarbeiter ein neues E-Bike über die Firma. „Ebenfalls erfreulich ist die Begeisterung der Meder-Belegschaft für gemeinsame Aktivitäten rund um einen gesünderen Alltag“, hob Mauch hervor. 35 Mitarbeiter übertrafen das selbstgesteckte Ziel, täglich 10 000 Schritte zu absolvieren, um im Schnitt 4400 Schritte pro Tag.