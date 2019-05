VS-Villingen vor 11 Stunden

Maschinenbrand bei IMS Gear löst Großeinsatz aus

Der Brand einer CNC-Maschine in der Fabrikhalle der Firma IMS Gear in der Salzgrube in VS-Villingen löste am Montagmorgen einen Großeinsatz für Rettungskräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und weiteren Hilfskräften aus.