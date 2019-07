Der 47-jährige Markus Megerle wurde am Mittwoch hinter verschlossenen Türen in sein neues Amt gewählt. Megerle kommt aus Horb am Neckar in den Schwarzwald.

Zeitpunkt des Amtsantritts steht noch nicht fest

Noch steht nicht fest, wann der neue Gesamtkommandant sein Amt antreten kann. Der Zeitpunkt muss noch mit der Stadt Horb ausgehandelt werden, hieß es nach der Wahl.