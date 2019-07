Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ist ein 27-jähriger Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis zu einem Jahr und elf Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden.

Florierender Handel

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, im Zeitraum von September bis Dezember 2017 einen „florierenden Handel mit Marihuana“ betrieben zu haben, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Dabei habe der Mann die Drogen in nicht unerheblichen Mengen erworben und teilweise weiterkauft, um so seinen eigenen Drogenkonsum zu finanzieren.

Die Drogen verkaufte der Angeklagte in verschiedenen Gemeinden im Großraum Villingen-Schwenningen. Demnach konnten dem Angeklagten mindestens sieben Fälle des Drogenhandelns nachgewiesen werden.

Drogen-Menge entscheidend

Für das Schöffengericht bei der Bemessung des Strafmaßes entscheidend war einerseits die Menge der gehandelten Ware. Hier gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Ein Zeuge, der sich selbst in einem anderen Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss, konnte hierbei Licht ins Dunkel bringen. Aufgrund der vom Gericht und der Staatsanwaltschaft als glaubwürdig eingestuften Aussage hatte der Angeklagte nur mit der Hälfte der ihm zunächst unterstellten Menge gehandelt.

Ein weiterer Aspekt war, dass der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis im Sinne der Anklage ablegte sowie der Umstand, dass der Angeklagte ein ehrliches Ansinnen zeigte, um seine eigene Drogensucht in den Griff zu bekommen, so die Überzeugung des Gerichts. Als Auflage des Gerichts muss der Angeklagte sich in stationäre Langzeittherapie begeben.

Therapie gibt den Ausschlag

Amtsrichter Bäumler machte dem Angeklagten klar, dass der Erfolg der Therapie wesentlichen Einfluss darauf hat, ob der Mann ins Gefängnis muss oder nicht. Die Bewährung ist auf die Dauer von drei Jahren angesetzt.