Margot Schaumann ist am 19. März 2019 exakt 70 Jahre alt geworden. Die energiegeladene Fastnachterin beeindruckt mit ihrem Engagement und ihren Auftritten.

Los emol

Bild: Hahne, Jochen

Fasnet verbindet, auch unter dem Jahr. Unser Bild zeigt Margot Schaumann mit Rupert Kubon.

Markante Auftritte

Bild: unbekannt

Margot Schaumann, wie sie bekannt ist: In Rollen mit auch öfters einmal ungewöhnlichen Verkleidungen.

Verewigt

Bild: Hahne, Jochen

Wer bei den Jaag-Puppen dargestellt wird, der darf das in Villingen als besondere Ehre verstehen. So wie Margot Schaumann, zweite von links in Miniaturgröße.

Die Ansagerin

Bild: Sprich, Roland

Margot Schaumann übernimmt auch Verantwortung, zum Beispiel bei der Organisation des Adventsfensters in Villingen, wie auf diesem Bild.

Die Jungfere

Bild: unbekannt

Villingens Alte Jungfere sind eine beosndere Gruppe, nicht nur zur Fasnet – aber vor allem hier. Und die Verkleidungen, die können wie auf diesem Bild aus dem jahr 2013 besonders augenfällig sein.