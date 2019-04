von SK

Mit seiner Facebook-Aktion „VS sucht das größte Funkloch“ hatte der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge im März die Doppelstädter dazu aufgerufen, ihm Funklöcher in Villingen-Schwenningen zu melden. Mehrere hundert Reaktionen gab es laut einer Mitteilung Klinges vom Dienstag.

„Es war schon erstaunlich, an welchen Orten teilweise gravierende Probleme vorliegen. So viele Funklöcher hätte ich in Villingen-Schwenningen persönlich nicht erwartet", kommentiert der Bundestagsabgeordnete die Rückmeldungen. Er selbst hatte immer wieder fehlendes Netz in seiner Heimatstadt festgestellt und wollte wissen, ob es anderen genauso geht und wo die größten Problemzonen liegen.

Nach Sichtung und Auswertung aller Meldungen und Kommentare ist eine umfangreiche Auflistung entstanden. „Diese Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ, aber sie zeigen ein grobes Bild der aktuellen Situation in unserer Stadt. Die Netzabdeckung sollte in einem Oberzentrum mit 86.000 Einwohnern erheblich besser sein. Das kann so nicht bleiben“, kritisiert Klinge. „Daher habe ich als Bundestagsabgeordneter die Ergebnisse mit einem persönlichen Brief an die drei großen Mobilfunkanbieter in Deutschland weitergeleitet. Netzabdeckung dürfe kein Luxus sein, betont der 38-jährige Liberale. Schnelle Verbindungen und leistungsfähige Netze müsse es im digitalen Zeitalter flächendeckend geben.

Klinge hofft nun, dass die Provider die Probleme und Meldungen der Bürger aus VS ernst nehmen und entsprechend zügig und entschlossen handeln. „Eine Verbesserung ist dringend geboten. Ich bin bereits sehr gespannt auf die Rückmeldung der Anbieter“, erklärt Klinge.