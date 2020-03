Die Vereinigung der Sportangler (VDSA) Marbach rüstet sich für die Zukunft und verjüngt den Vorstand. Bei der sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung im „Landhaus am Bahnhof“ in Brigachtal wurde Adrian Binder zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Sven Kummer wird neuer Schriftführer. Binder und Kummer folgen Gerhard Gloda, der beide Positionen in Doppelfunktion innehatte und nach rund 17 Jahren im Vorstand nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die VDSA hat auch ein neues Ehrenmitglied: Ludwig Duffner. Vorsitzender Hans-Joachim Garbrecht zeigte sich bei der Versammlung zufrieden und erfreut, dass jüngere Mitglieder für wichtige Vorstandspositionen gefunden werden konnten. In den kommenden Monaten soll nun noch die Vereinssatzung überarbeitet und den aktuellen Strukturen angepasst werden.

Villingen-Schwenningen So kämpfen die Angler um ihre Gewässer Das könnte Sie auch interessieren

Die Pflege der vereinseigenen Weiheranlage und der Brigach zwischen Marbach und Kirchdorf nehmen bei der VDSA einen besonderen Stellenwert ein. Das zeigten die Tätigkeitsberichte. Hans-Joachim Garbrecht erinnerte in seinem Bericht an die Aktion „Saubere Landschaft“, das beliebte Sommerfest, das Vatertagsfischen, das Hegefischen, an zwei erfolgreiche Fischverkäufe (der nächste findet an Gründonnerstag statt), das Oktoberfest oder an einen sehr gut besuchten Jahresabschlussabend. Aus zeitlichen Gründen mussten die Angler 2019 auf die traditionelle Teilnahme am Marbacher Kinderferienprogramm verzichten, doch Garbrecht versprach Diana Kern-Epple: „Dieses Jahr sind wir wieder dabei.“

Biberschäden müssen behoben werden

Garbrecht verdeutlichte, dass es heute beim Angelverein nicht mehr nur um die Fischerei gehe. Natur- und Umweltschutz nähmen immer breiteren Raum ein. Zudem müssten Biberschäden mit großem Aufwand behoben werden und Kormorane verursachten zunehmend Probleme. Das Fazit für das Vereinsjahr fiel für den Vorsitzenden sehr positiv aus: „Die Basis für eine gute Zukunft ist vorhanden. Die Freundschaft und Kameradschaft innerhalb des Vereins stimmen. Wir haben viele helfende Hände. Der Verein steht wirtschaftlich gut da und ausreichend Fläche ist auch vorhanden. Das Vereinsgelände und das Gewässer sind in einem sehr guten Zustand.“

Mit guten Fangaussichten

Damit den Mitgliedern ihr Hobby auch richtig Spaß macht, besetzte Gewässerwartin Silke Dorer den Angelweiher ausgewogen und angemessen mit Fischen. Und so wurden im vergangenen Jahr wieder viele Forellen, Karpfen, Zander, Hechte, Barsche, Schleien oder Aale gefischt. Wasserqualität in Weiher und Brigach stimmen, wie Silke Dorer bei regelmäßigen Prüfungen feststellte. Gute Fangaussichten lockten zahlreiche Gastfischer an den Weiher, wie der Verkauf von 115 Tageskarten zeigt.

Viele Stunden im Einsatz

Um die Weiheranlage in Schuss zu halten, opfern die Mitglieder viel Freizeit. Rund 535 Arbeitsstunden (ohne die Einsätze beim zweitägigen Sommerfest) wurden im vergangenen Jahr geleistet, wie Adrian Binder betonte, der zusammen mit Alexej Henschel die Arbeitseinsätze koordiniert. Viele Stunden haben die Mitglieder an der Uferbefestigung und an der Umgestaltung und Modernisierung der Vereinshütte gearbeitet.

Mitglieder aus der ganzen Region

Schriftführer Gerhard Gloda listete den aktuellen Mitgliederstand der VDSA auf: 42 Aktive, 15 Jahreskarteninhaber, zwei Jugendfischer, drei Ehrenmitglieder und 17 Passive. Die Mitglieder kommen aus VS und der gesamten Region. Kassierer Dieter Wacker legte einen positiven Kassenbericht mit einem guten Kassenüberschuss vor. Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple lobte die VDSA für ihren eingeleiteten Verjüngungsprozess und zeigte sich beeindruckt, was der Verein im vergangenen Jahr alles geleistet habe. Die Ortsvorsteherin: „Ich habe sehr viel Positives vernommen.“