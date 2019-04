von Roland Dürrhammer

Nachdem im Herbst 2018 acht der neun Ortschaftsräte in Vorberatungen die Neufassung der Baumschutzordnung befürwortet haben, in der die Bäume im gesamten Stadtgebiet von VS und den Ortschaften unter Schutz gestellt werden sollen, war am 18. Dezember 2018 der Stadtverwaltung ein gemeinsamer Antrag der CDU- und der Freien Wähler-Fraktion vorgelegt worden. Dieser sieht vor, den Geltungsbereich der Baumschutzsatzung auf die beiden großen Stadtbezirke Villingen und Schwenningen einzuschränken. In den neun Ortschaften würde die Baumschutzsatzung dem Antrag zufolge dann nicht mehr gelten.

Es galt nun, im Ortschaftsrat abzustimmen, ob die Baumschutzordnung auch für die Ortschaften gelten solle. Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple (CDU) sprach sich in der Sitzung der Marbacher Bürgervertreter für den Geltungsbereich einschließlich der Ortschaften aus, weil es dadurch eine einheitliche Regelung gäbe. Der Argumentation schloss sich Ortschaftsrat Ernst Schaumann (SPD) an: "Wir sind eine gemeinsame Stadt, und da gehören auch die Ortschaften dazu", sagte Schaumann. Markus Kammerer (CDU), selbst betroffen, sprach sich für den Geltungsbereich ohne die Stadtbezirke aus. "Wenn ich einen Baum fällen möchte, dann will ich kein Komitee auf meinem Grundstück haben", sagt Kammerer. Sybille Seemann (FW) sprach sich auch für den Geltungsbereich ohne die Stadtbezirke aus. "Hintergrund für den Antrag der Freien Wähler war, den Ortschaften einen größeren Spielraum einzuräumen", erläutert Seemann. Fünf von acht Ortschaftsräten stimmten für den Beschlussantrag über den Geltungsbereich der Baumschutzsatzung ohne Ortschaften.

"Am 15. April soll mit den Bauarbeiten für den Radweg Marbach-Brigachtal begonnen werden", verkündete Kern-Epple in der Ortschaftsratssitzung. Mit den Bauarbeiten sei die Firma Strabag GmbH aus Villingen-Schwenningen beauftragt worden, die die Ausschreibung gewonnen hat. Der rund 1,5 Kilometer lange Radweg beginnt am Bahnhof West und endet an der Radroute bei der bestehenden Brücke über die Brigach in Brigachtal-Kirchdorf. Begonnen werden die Arbeiten in Brigachtal, wo auch am 17. April um 13 Uhr der offizielle Spatenstich erfolgt. Die Anwohner werden mit einem Flyer über die Baumaßname informiert. Ende Juli wird es zum Bau einer Überquerungshilfe eine dreiwöchige Vollsperrung in der Steinwiesenstraße in Marbach geben. Die Bauzeit wird voraussichtlich bis Ende Oktober 2019 dauern.