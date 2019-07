von Roland Dürrhammer

Der beliebte hausärztliche Gemeinschaftspraxis von Armin Faas und Christoph Haas bleibt in Marbach. Mit dem Neubau bekommen die Marbacher nicht nur eine neue Arztpraxis, sondern noch zehn Wohnungen und eine gewerbliche Einheit mit dazu. Und on Top einen öffentlichen, parkähnlichen Bereich mit Bewegungsparcours, 400 Quadratmeter groß. Nicht am Ortsrand, sondern zentral im Ortskern auf dem ehemaligen landschaftlichen Anwesen der Familie Frohna an der Straßburger Straße. Was ein Glück, dass Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple wieder einmal das richtige Gespür für die Situation hatte und Grundstückseigentümer Roland Frohna und die Bauherren Irene und Armin Faas an einen Tisch brachte. Was hier gerade entsteht, ist nicht nur außergewöhnlich, sondern wird prägend und von großer Bedeutung für Marbach werden und damit den Stadtbezirk noch attraktiver machen. Eine Bebauung weit unter den Ausnutzungsflächen, öffentliche Freiräume mit Zugang zu Arztpraxis und Gewerbeeinheit und architektonisch hochwertige Wohnungen schaffen den Spagat zwischen städtischen und dörflichen Charakter. Marbach beweist mit seiner derzeit größten Baustelle und der bereits innerörtlich realisierten Projekte, dass die Ortsverwaltung auch ihre Hausaufgaben hinsichtlich der Vorgabe des Landes „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ beispielhaft gemacht hat. Da dürfte einer Außenentwicklung eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Interessenten, die gerne in Marbach wohnen oder bauen würden, gibt es genügend.