von Rüdiger Fein

Bus verpasst, ungünstiger Termin oder spontane Einkaufsfahrt: Nicht selten leiden Bürger von Umlandgemeinden darunter, dass die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nicht immer optimal ist. Dann ist man in ländlichen Regionen auf das eigene Auto angewiesen. Wenn ein solches nicht zur Verfügung steht, hilft manchmal auch der nette Nachbar aus. Eine weitere Möglichkeit außerhalb der Busfahrpläne Erledigungen zu machen, bieten die Mitfahrbänkle, die es bereits in anderen Orten gibt. Sie sollen jetzt auch nach Marbach kommen.

Unterkirnach Auf der leuchtend blauen Bank heißt es jetzt: Setzen, warten, mitfahren Das könnte Sie auch interessieren

Wer auf einem Mitfahrbänkle sitzt, der signalisiert vorbeifahrenden Autofahrern, dass er gerne mitgenommen werden möchte. Der Beförderungsvertrag, den man dann eingeht und in diesem Zusammenhang eventuell entstehende Haftungsfragen sind ausschließlich eine Sache zwischen dem Autofahrer und seinem Mitfahrer. Bei der letzten Sitzung des Jahres hatten die Marbacher Ortschaftsräte das Thema auf der Tagesordnung und obwohl gleich am Anfang festgestellt wurde, dass man mit dem Ringzug und Busverbindungen eigentlich gut angebunden sei, beschlossen die Räte mehrheitlich mit acht Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen, dass man als Versuchskaninchen zwei dieser Mitfahrbänkle aufstellen werde. Erst dann könne man feststellen, ob dieser besondere Service überhaupt angenommen wird.

Radweg wird geräumt

Über die Standorte und die genaue Beschaffenheit der Mitfahrbänkle wollen die Marbacher Ortschaftsräte noch entscheiden. Ein möglicher Standort kann an der Bushaltestelle im Zentrum an der Kirche sein. Des Weiteren informierte die Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple dass der Radweg im Winter geräumt wird, dass die Arbeiten in Sachen Breitbandversorgung in der zweiten Januarwoche weitergeführt werden und dass der Kammerjäger in der Turnhalle erfolgreich war.