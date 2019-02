von SK

Am Sonntag geriet gegen 10.20 Uhr auf der schneeglatten Straße ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer ins Schleudern und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der 62-Jährige war bei winterlichen Bedingungen auf der Kreisstraße von der Stumpenkreuzung in Richtung Weilersbach unterwegs. Auf der schneebedeckten Straße brach das Heck des Mercedes aus und stieß gegen einen entgegenkommenden VW Golf eines 72-jährigen Mannes. Die beiden Autofahrer blieben laut Polizeimeldung unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro.