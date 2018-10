von SK

Ein unbekannter Mann griff in der Nähe des Villinger Busbahnhofes, an der Einmündung Bahnhof- und Schwenninger Straße, am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr eine Jugendliche an, nachdem er sie zunächst angesprochen hatte. Als die Jugendliche den Fremden abgewiesen hatte, ergriff er die Haare des Mädchens und zerrte laut Polizei daran. Dadurch prallte der Kopf des Mädchens an eine Metallstange eines Verkehrszeichens. Anschließend versetzte er ihr noch eine Ohrfeige und suchte danach das Weite. Der Unbekannte hatte eine normale Statur, war etwa 20 bis 25 Jahre alt, war etwa 1,75 Meter groß und hatte braune, leicht gelockte Haare. An einem Unterarm und an seinem Hals waren Tattoos zu sehen. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Das Geschehen dürfte von einer älteren Frau, die mit einem Fahrrad unterwegs war, und einem etwa 40 Jahre alten Mann beobachtet worden sein. Diese Passanten sowie andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

