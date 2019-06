von Silke Weidmann und Tatjana Burger

Der Magen knurrt, die ersten Kollegen haben sich schon mit einem freudigen „Mahlzeit“ davongemacht. Da kommt die Frage auf: Wohin heute zum Mittagessen? Wir stellen eine Auswahl der Gaststätten vor, die in der Doppelstadt einen Mittagstisch anbieten.

Zu den beliebten Lokalen gehört derzeit das „Camilli da Moretti“ in der Villinger Sperberstraße. Von Montag bis Freitag gibt es für 8,50 Euro das Tagesessen aus der gehobenen italienischen Küche, das man auch auf der geschützten Terrasse genießen kann. Gehobene badisch-italienische Küche bietet der „Löwen“ in der Oberen Straße auf einer wechselnden Mittagskarte mit jeweils mehreren Vor- und Hauptspeisen.

Auch der „Kapuzinerhof“ in der Niederen Straße kann mit beliebter italienischer Küche und einem schönen Innenhof punkten. Täglich gibt es zwei Gerichte, das Nudelgericht für 8,90 Euro und ein aufwändigeres Essen für 9,90 Euro. Beide Preise gelten inklusive Salat und einem Dessert oder Espresso. Italienisch geht es auch im „Paletti“ an der Bickenstraße zu, wo es Pasta, Suppen und Salat gibt – ab 6,80 Euro aufwärts.

Das neu eröffnete „Jägerhaus“ in der Kalkofenstraße heißt jetzt „Tapas y Olé“. Für 7,80 Euro gibt es werktags ein frisch zubereitetes Tellergericht. Freitags ist Paellatag. Betreiber Jose Luis Rodriguez kann sich gut vorstellen, die Paella jetzt im Sommer auch mal auf der Terrasse vor den Gästen zuzubereiten. Am Mittwoch ist Ruhetag.

Sushi und andere asiatische Gerichte bietet das „Oishi“ in der Niederen Straße. Auch hier ist mittwochs Ruhetag. An den anderen Tagen gibt es ein Mittagsgericht für 7 Euro inklusive Suppe. Vor dem Restaurant sind Außenplätze. Ebenso bei der in der in der Nähe gelegenen „Bildergasse“. Legendär sind hier Schnitzel mit Pasta und die Wochenkarte mit wechselnden Gerichten, jeweils ab 8,90 Euro.

Das Restaurant „Saigon„ an der Färberstraße sowie das „Lemongrass“, Niedere Straße, bieten vietnamesische Spezialitäten. Hier gibt es spezielle Mittagskarten mit zahlreichen Gerichten, je nach Vorliebe mit und ohne Fleisch.

Das beliebte „El Greco“ im Kurgarten hat ebenfalls eine Mittagskarte. Die Preise wechseln je nach Gericht, liegen aber in aller Regel unter zehn Euro. Auf der schönen Terrasse mit Verdauungsspaziergang im Park lässt die Mittagspause hier Urlaubsfeeling aufkommen.

Das Schwenninger „Irish Pub“ am Rande des Mauteparks kann ebenfalls mit einem schönen Außenbereich aufwarten. Für 7,90 Euro gibt es hier das Mittagsgericht, meist mit Fleisch und zum gleichen Preis ein vegetarisches Wochengericht. Im Villinger „Irish Pub“ in der Färberstraße gibt es ebenfalls täglich wechselnden Mittagstisch für 7,40 Euro, außerdem werden ein vegetarisches Wochengericht sowie eine Variante mit Fleisch offeriert.

In den Sommermonaten hat auch das „Zuma by Saki„ in der Färberstraße mittags geöffnet. Hier wartet ebenfalls eine Mittagskarte mit mehreren Gerichten ab 8,50 Euro auf die hungrigen Gäste.

Das „Siesta“ in der Muslen versteht sich als italienisch-deutsch-mexikanisches Restaurant und legt laut Betreiber vor allem Wert auf eine familiäre Atmosphäre. Von Montag bis Samstag gibt es hier jeweils ein Mittagsgericht für 8 bis 9 Euro.

Im Restaurant „Pulvertürmle“ in der Gerberstraße gibt es eine Mittagskarte, die alle zwei bis drei Wochen wechselt. Auf dieser finden sich viele klassische, aber auch mal ausgefallenere Gerichte, von denen die meisten preislich zwischen neun und zwölf Euro liegen. Auch hier kann man bei schönem Wetter im Innenhof Platz nehmen. Am Montag ist Ruhetag.

Bei Mirella Fanelli im „Einfach Andersch“, das im Erdgeschoss der Volksbank in Villingen beheimatet ist, wird jeden Tag ein frisch zubereitetes Mittagsgericht angeboten. Für 6,50 Euro gibt es abwechslungsreiche Gerichte, steht eine Suppe auf dem Plan, kostet diese 4,80 Euro. Auf die Frage, was die Gäste bei ihrem Mittagstisch am meisten schätzen, antwortet die Gastgeberin: „Die Leute finden gut, dass wir jeden Tag frisch kochen, das schmeckt man einfach.“

Eine anhaltend beliebte Gastronomie in Schwenningen ist das „Vau“. Von Dienstag bis Freitag kann der Gast aus einer recht umfangreichen Mittagskarte wählen. Das Angebot reicht von vegetarischen über Fisch- und Fleischgerichten zu Preisen zwischen acht und zehn Euro bis zu kleineren Snacks für um die fünf Euro. Bei schönem Wetter sitzen die meisten Gäste vor dem Haus.

Die „Wagnerei“ in der Oberdorfstraße bietet mittags drei Gerichte an. Eins davon ist vegetarisch und kostet 7,50 Euro, für 8,50 Euro gibt es das Fleischgericht und ein Fischgericht für 9,50 Euro. Jeweils im Preis inbegriffen sind eine Suppe oder ein Beilagensalat sowie ein kleines, hausgemachtes Dessert. Auch die Wagnerei bleibt montags geschlossen.

Das Restaurant „Seeterrasse“ in der Salinenstraße bietet täglich drei verschiedene Tagesessen an. Preislich liegt ein Mittagessen hier zwischen 6,50 und 8,50 Euro. Dem Restaurantnamen entsprechend, kann man bei schönem Wetter auf einer großen Terrasse Platz nehmen.

Im Restaurant des großen Möbelhauses XXX Lutz gibt es ein schnelles Mittagessen. Um die sieben Euro kostet hier das Tagesgericht. Oft werden auch Gutscheine verteilt, mit denen man dann noch günstiger Essen kann.

Nach ähnlichem Konzept kann man in der Schwenninger Mömax-Filiale Mittagessen. Der Preis für ein Tellergericht liegt bei sechs bis acht Euro, dank verschiedener Aktionen und Gutscheine mitunter nur um die fünf Euro.

In der Mensa von DHBW und HFU am Campus Schwenningen gibt es das Mittagessen zum Preis von 5,10 Euro für externe Gäste, kleine Gerichte für noch weniger. Wochenweise werden auch Speisen wie Wok oder Buffets angeboten, die dann nach Gewicht berechnet werden.

Auch der Kienzle-Treff, Kantine der Schwenninger Krankenkasse, bietet für externe Gäste die Möglichkeit für ein recht günstiges Mittagessen. Zwei Gerichte für 6,90 Euro beziehungsweise 5,90 Euro stehen hier täglich zur Auswahl.