In diesen Krisenzeiten gibt es auch Lichtblicke: Lukas Leicht hat mit seinem Bruder Felix für solch einen Lichtblick gesorgt und dieses Mutmacher-Bild im Kunstunterricht zuhause gemalt. Er geht in die vierte Klasse an der Bickebergschule und wird von seiner Lehrerin Constanze Kaiser per Mail und Telefon betreut. Lucas Leicht wünscht sich, dass jetzt viele andere Kinder, die ebenfalls zuhause lernen, auch solche Mutmacher-Bilder zeichnen und diese in die Fenster hängen.

Das von den Brüdern gemalte Bild hängt im Fenster der elterlichen Wohnung und sie hoffen auf viele Nachahmer. | Bild: privat

Constanze Kaiser hält den Kontakt mit ihren Schüler per Mail und Telefon. „Sie bekommen Aufgaben und müssen sich alle zwei Tage melden und berichten, was sie erledigt haben, wo es Schwierigkeiten gibt und wo sie Hilfe benötigen.“ Im Moment arbeiten die Lehrer an den Lösungen der ganzen Aufgaben, die man den Schülern zur Selbstkontrolle dann auch zur Verfügung stellen möchte. Constanze Kaiser fragt auch regelmäßig nach, wie es den Kindern geht, wie die Betreuung zuhause funktioniert: „Wir sind ja eine Ganztagesschule, das heißt die Kinder sind normalerweise den ganzen Tag in der Schule und so stehen die Eltern jetzt vor einer besonderen Herausforderung.“

Das ist Anne-Mary Oprisor aus der Stufe 2 der Bickeberg-Schule, auch sie hat ein Mutmacher-Bild gezeichnet. | Bild: privat

Der SÜDKURIER veröffentlicht gerne weitere Mutmacher-Bilder, wenn Sie eines haben, dieses bitte an villingen.redaktion@suedkurier.de schicken.