Das Krisenmanagement der Stadtverwaltung und des Landkreises bei der Corona-Bekämpfung wird von führenden Stadträten bislang als vorbildlich gelobt. Das betonten mehrere Kommunalpolitiker auf SÜDKURIER-Anfrage. Sie äußerten zugleich ihre Besorgnis über die weitere Ausbreitung des Virus sowie über die wirtschaftlichen Folgen.

Klaus Martin, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion, stellt fest: „Was die Stadtverwaltung und der Landkreis macht, ist perfekt.“ Die Kommunikation sei bisher sehr gut gewesen, die Entscheidungen, das Krankenhaus Donaueschingen für die Corona-Erkrankten freizumachen und am Messegelände Schwenningen eine Corona-Teststation zur Entlastung des VS-Klinikums einzurichten, seien sehr gute Maßnahmen gewesen. „Das Krisenmanagement bei uns ist beachtlich, Kompliment und Hut ab“, betont der Ortsvorsteher von Obereschach. Ein Kompliment richtet Klaus Martin auch an die Bevölkerung, die die Schutzmaßnahmen ernst nehme und beherzige. „Ich finde es auch toll, wie man sich gegenseitig hilft“, betont der Stadtrat. In Obereschach hätten sich bereits Eltern zusammengetan, die sich nach der Schließung von Schule und Kindergarten gegenseitig bei der Kinderbetreuung unterstützten. Neben den gesundheitlichen Folgen der Pandemie macht sich Martin vor allem Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Krise. „Vor allem das Überleben der kleinen Betriebe und Dienstleister macht mir Kummer“, betont er. „Da gibt es viel Existenzangst. Ich hoffe, dass den Verantwortlichen etwas einfällt, um auch diesen Betrieben zu helfen.“ Zugleich hofft er auf ein baldiges Ende der Pandemie. „Es liegt jetzt wirklich auch an uns“, betont er.

Andreas Flöß, Freie Wähler: „Ich hoffe, dass alle den Ernst der Lage erkennen und nun nicht Corona-Partys feiern.“ | Bild: von andrea flöß

Andreas Flöß, der Vorsitzender der Freien-Wähler-Fraktion, hat ebenfalls den Eindruck, „dass die Stadtverwaltung und das Landratsamt das alles sehr gut machen“. Hier werde „vorbildlich“ gearbeitet. Es sei „absolut richtig, die Menschen zu separieren so gut es geht“. „Ich hoffe, dass alle den Ernst der Lage erkennen und nun nicht Corona-Partys feiern.“ Sein Appell an die Bürger: Sie mögen die von oben verordneten Schutzmaßnahmen und Empfehlungen beherzigen.

Der Aufbau einer Corona-Ambulanz am Schwenninger Messegelände sei von der Lage für alle Menschen im Landkreis ausgezeichnet gewählt und „wurde schnell und gut umgesetzt“, lobt Flöß. Auch für das Schwarzwald-Baar-Klinikums hat Flöß nur Lob. Dessen Arbeit hat er in den letzten Tagen aus eigener Anschauung sehr zu schätzen gelernt. Der 44-jährige Architekt ist am vergangenen Donnerstag erstmals Vater geworden und war daher mehrfach in der Klinik zu Besuch bei Frau und Sohn. Wenn sich die Lage beruhige, so Flöß, müsse die Politik schauen, wie sie die wirtschaftlichen Folgen für die Menschen abmildern könne. Allerdings könne hier die Stadt wenig helfen, hier seien die übergeordneten Ebenen gefragt.

Joachim von Mirbach, Grüne: „Diese Pandemie hat uns alle kalt erwischt und in eine Situation gebracht, die sich keiner so hat vorstellen können.“ | Bild: Hahne

Joachim von Mirbach, Vorsitzender der Grünen im Gemeinderat, resümiert: „Diese Pandemie hat uns alle kalt erwischt und in eine Situation gebracht, die sich keiner so hat vorstellen können.“ Der Gemeinderat sei in das Krisenmanagement nicht einbezogen. Aber er gehe davon aus, dass die örtlichen Behörden und Krisenstäbe alle Maßnahmen so ergreifen, wie dies von oben angeordnet werde. Dass die Kommunalpolitik weitgehend ausgesetzt werde, sei in Ordnung. Es gebe wenige Dinge, die nicht aufschiebbar seien. Wie bei den meisten Bürger verändert die Pandemie auch das Leben im Hause von Mirbachs. Sozialkontakte im weiteren Umfeld werden zurückgefahren, der geplante gemeinsame Osterurlaub der Familie im Ferienhaus in Lothringen wird gestrichen. Der Stadtrat äußerte seine Besorgnis über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Auch einige jüngere Familienmitglieder, die freischaffend in den Branchen Medien und Kunst arbeiteten, stünden jetzt vor einer ungewissen existenziellen Zukunft.

Edgar Schurr, SPD: „Ich habe aber den Eindruck, dass viele Bürger noch nicht sehen, wie bedrohlich das alles wird.“ | Bild: SK

Edgar Schurr, Fraktionssprecher der SPD, lobt ebenfalls die öffentlichen Stellen. Sein Lob gilt auch den freiwilligen Helfern von Feuerwehr, THW und anderen Organisationen. Der schnelle Aufbau der Corona-Ambulanz am Schwenninger Messegelände sei hervorragend gelaufen. „Ich habe aber den Eindruck, dass viele Bürger noch nicht sehen, wie bedrohlich das alles wird“, fürchtet der Sozialdemokrat. Andererseits sollten die Menschen jetzt nicht in Panik verfallen. Keinerlei Verständnis habe er für Panik- und Hamstereinkäufe. „In Villingen-Schwenningen kommt keiner um, wenn er kein Klopapier zu Hause hat.“ Er hoffe aber sehr, dass die Menschen konsequent ihre sozialen Kontakte einschränken. „Sonst haben wir bald Verhältnisse wie in Italien„, warnt Schurr. Sein Appell: „Wir sollten uns jetzt menschlich und rücksichtsvoll verhalten.“ In dieser Krise stecke auch die Chance, andere Lebenswerte zu entdecken: „Vielleicht kommen wir jetzt wieder zu Verstand in dieser ansonsten so durchgetakteten Welt.“ Absehbar sei schon jetzt, „dass 2020 in die Geschichte eingehen wird“. Ganz wichtig sei jetzt, jene Menschen gesund zu erhalten, „die unsere Infrastruktur und Versorgung sicherstellen“.