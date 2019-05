VS-Villingen – Vom Marktplatz bis zur Rietstraße reicht die gewaltige Baustelle in der Villinger Innenstadt. Hier wird die Fußgängerzone grundlegend saniert und umgestaltet, wie bereits die Niedere -, Obere – und Bickenstraße vor einigen Jahren. Der Abwasserkanal und die Leitungen für Strom, Wasser und Gas werden erneuert. Zudem wird ein Breitbandkabel verlegt.

Nicht selten bleiben Passanten am Bauzaun stehen und staunen, wie Bagger tief in die Erde graben und wieviele Leitungen und Rohre unter der Oberfläche verlaufen. Momentan konzentrieren sich die Arbeiten für den den Abwasserkanal in der Straßenmitte. Schmale Fußwege führen beidseitig daran vorbei. An zwei Stellen ist ein Wechsel der Straßenseite möglich.

Bild: Fröhlich, Jens

Die Bauarbeiten kommen zügig voran. Doch wie empfinden Gewebetreibende die Sanierung? Sie sind von der Laufkundschaft abhängig und bereit, Abstriche in Kauf nehmen. Der SÜDKURIER hat nachgefragt.

Gastronomie: Arwed Dammert, Inhaber des gleichnamigen Cafés am Ende der Rietstraße, beschreibt die Situation so: „Da müssen wir jetzt eben durch und das Beste daraus machen." Bislang habe die Baustelle den Betrieb nur wenig eingeschränkt. Zwar muss er aktuell auf zwei Drittel seiner Außenbestuhlung verzichten und die Umsätze sind ebenfalls rückläufig, aber er fühlt sich von der Verwaltung und den Arbeitern vor Ort gut informiert und betreut. „Alle sind bemüht, dass es möglichst reibungslos funktioniert", so Dammert, der mit seinem Café in der Muslen in Schwenningen schon eine Straßensanierung miterlebt hat. Dass nach der Neugestaltung mehr Gäste kommen, daran glaubt er nicht: „Auch die alte Fußgängerzone war schön." Für seine Gäste wurde extra eine Ausbuchtung frei gelassen.

Patrick Weigert lobt den Ablauf der Arbeiten. Einbußen hat er trotzdem. Bild: Jens Fröhlich | Bild: Fröhlich, Jens

Handel: Umsatzeinbußen machen sich auch bei der Buchhandlung Osiander bemerkbar. Ob das am Rückgang der Laufkundschaft liegt, oder an der reduzierten Auslagenfläche, das kann Rabea Knoll nicht genau festmachen. Ein Problem sei manchmal der Baustellenlärm, wenn große Maschinen zum Einsatz kommen. „Aber es geht ja flott voran", blickt sie zuversichtlich nach vorne. Auch die Informationsveranstaltungen der Verwaltung hebt sie positiv hervor, auch wenn sie und ihre Kollegen nicht immer daran teilnehmen konnten. „Wir fragen dann einfach direkt auf der Baustelle nach", so Knoll. Auch bei Absprachen zu den Ausbuchtungen vor dem Geschäft sei man immer im Gespräch mit den Arbeitern, was gut funktioniere.

Die Regenrinne wird bereits ab der Niederen Straße neu gepflastert. Bild: Jens Fröhlich | Bild: Fröhlich, Jens