Die Jugendhäuser bieten auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten alle nötigen Informationen zum Corona-Virus und halten die Follower über den aktuellen Stand auf dem Laufenden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Tipps und Anregungen

Vor allem finden Kinder und Jugendliche Tipps und Anregungen, um ihren Alltag auch in der momentanen Situation aufregend zu gestalten. Diese können täglich in den Storys und dauerhaft in den Highlights „#coronatime“ angesehen werden. So können die über 600 Abonnenten beispielsweise beim richtigen Händewaschen mit musikalischer Untermalung zusehen oder die vom Jugendhaus-Team gezeigten Sport-Übungen zu Hause nachmachen.

Tägliches Quiz

Es gibt ein tägliches Quiz, Empfehlungen für Filme und Bücher oder auch Hausaufgabenhilfe. Per Live-Übertragung bietet die Jugendhaus-Teams hin und wieder interaktive Unterhaltungsmöglichkeiten. Wünsche und Ideen von Jugendlichen können gerne eingebracht werden. Übrigens: Die App „Houseparty“ bietet eine digitale Alternative, um sich im virtuellen Raum mit Freunden und Freunden von Freunden zu treffen.

Ansprechpartner bei Problemen

Die Teams versuchen so, die schwierige Situation zu meistern und auch in diesen Zeiten den Kontakt zu den Jugendlichen nicht zu verlieren. Natürlich können sich die Kinder und Jugendlichen bei Fragen oder Problemen sehr gerne, auch wenn das Haus geschlossen ist, an die Jugendhaus-Teams wenden. Die Kontaktaufnahme ist über Instagram (jugendhaus_spektrum, jugenhaus_k3)) sowie über E-Mail (spektrum@villingen-schwenningen, k3@villingen-schwenningen) möglich.