von SK

Ganz klar eine unzulässige Aktion, konstatiert die Stadtverwaltung. Aber strafbar nicht zwangsläufig. Das will die Stadt jetzt erst noch prüfen.

Hartmut Machauer sind die aufgeklebten Plakate in der Stadt aufgefallen. Abgebildet sind darauf die Opfer der rechtsterroristischen NSU-Zelle um Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die Schwarz-Weiß-Bilder der Opfer wurden auf Hunde-Toiletten und Straßenlaternen aufgeklebt, ebenso ein politisches Schreiben aus der antifaschistischen Szene, dass die politischen Ungereimtheiten des beendeten Prozesses gegen Beate Tschäpe beklagt. Ganz klein wird auch ein Adressat des Verfassers genannt. Machauer hat die Aufkleber fotografiert und an die Stadt geschickt mit der Frage, ob diese Plakatierung legal sei und wenn nein, was die Stadt dagegen tue.

Oxana Brunner, die Pressersprecherin der Stadt, betonte, dass das Aufkleben von Pamphleten auf fremden Eigentum generell unzulässig sei. Gleichwohl kämen solche Vorgänge immer wieder vor. Betroffen seien in diesem Falle städtische Flächen sowie Straßenlaternen und Stromkästen der Stadtwerke. Allerdings sei es schwierig, die Verursacher in der Praxis zu belangen, selbst wenn ein Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes ausfindig gemacht werden könne. Eine Sachbeschädigung liegt nach einschlägigen Gerichtsurteilen erst dann vor, wenn an den Aufklebeflächen ein dinglicher Schaden, etwa Kratzer, entstanden sind, oder ein "erheblicher Aufwand" zur Beseitigung der Beklebung erforderlich ist. Das heißt: Das Bekleben ist zwar unzulässig, doch daraus folgt nicht zwangsläufig eine Sanktionierung mit Bußgeldern. Die Stadt schickt zunächst die Technischen Dienste mit einer Sonderreinigung vor. Denn werde geprüft, ob es zu Beschädigungen kam oder der Reinigungsaufwand erheblich ist. Sollte dies der Fall sein, so Brunner, "werden wir prüfen, ob wir Strafanzeige stellen."

