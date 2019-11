von Rolf Hohl

Der Weihnachtsmarkt in Villingen ist einer jener Anlässe im Jahr, die man schon wahrnehmen kann, bevor die ersten Büdchen in Sichtweite sind. Nämlich dann, wenn schon von Weitem der Geruch von heißem Punsch und frischen Waffeln durch die Gassen weht.

Und wenn die Lieder des Lehrer- und Schülerchors der Südstadtschule zu hören sind. Dieser empfing gestern Abend mit Oberbürgermeister Jürgen Roth und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel die ersten Besucher des Weihnachtsmarkts rund um das Villinger Münster.

OB Jürgen Roth wünscht sich den Weihnachtsmarkt als Ort der Begegnung. | Bild: Götz Hans-Jürgen

Das Schöne an dem Markt, sagte OB Roth, sei für ihn die Mischung von gutem Essen mit der Möglichkeit, noch Geschenke für die Liebsten einzukaufen. Aber vor allem sollten die Bürger den Ort als Begegnungsstätte nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Man kann anderen Menschen nicht nur mit Geschenken etwas Gutes tun, sondern auch mit einem guten Gespräch“, betonte er. Auch Dekan Rüter-Ebel lud die Besucher ein, zusammenzufinden, miteinander zu reden und sich „in liebevollen Begegnungen“ auszutauschen.

Münster, Weihnachtsbaum und geschmückte Büdchen sorgen für festliche Atmosphäre auf dem Markt. | Bild: Götz Hans-Jürgen

An den vielen Ständen gibt es jetzt wieder zahlreiche Köstlichkeiten wie Glühwein, Waffeln, Punsch und verschiedenen Weihnachtsschmuck für das nahende Fest. Seit 2012 mit dabei ist auf dem Münsterplatz der Stand vom Wolfgang Armbrusters Obst- und Ferienhof.

Dort im Familienbetrieb werden nicht nur Gäste empfangen, sondern seit drei Generationen auch allerhand Schnäpse und Liköre gebrannt. Die Früchte dazu, so versichert Verkäufer Salvatore Girardi, stammten fast alle aus eigenem Anbau. „Nur einige Kräuter müssen wir dazukaufen.“

Jack Kramal und Angelika Machleid genießen ihren ersten Glühwein. | Bild: Götz Hans-Jürgen

Er arbeitet selbst auch als Brenner auf dem Hof und berät auf dem Weihnachtsmarkt dann die interessierten Besucher. „Die jüngeren Leute trinken gerade gerne Gin in den verschiedenen Geschmacksrichtungen, während die älteren eher die Schnäpse aus Obst mögen“, sagt er.

Aber der Renner zu Weihnachten sei eigentlich immer der Eierlikör, den er in 18 Geschmacksrichtungen führt. Für Girardi steht jedenfalls fest, dass er auch in Zukunft wieder am Münster vertreten sein wird: „Bis jetzt hat es sich noch immer gelohnt. Wie sehr, fügt er noch hinzu, hänge jedoch auch vom Wetter ab.

Auch Schüler backen für den Markt

Neben den festen Ständen, die fast jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sind, gibt es auch mehrere Wechselstände, an denen die Verkäufer alle paar Tage wechseln. Den Anfang an einem davon macht gerade die Bickebergschule, die seit 2008 immer auf dem Markt ihre selbst hergestellten Kekse und Waffeln anbieten.

Auch in diesem Jahr sei man wieder am Freitag und Samstag da, erklärt Christine Disch von der Bickebergschule. „Wir haben zusammen mit den Schülern in Gruppen die Kekse gebacken und Punsch selbst gemacht“, schildert sie. „Und das Rezept für die leckeren Waffeln kommt von unserer Hauswirtschaftslehrerin.“

Villingen-Schwenningen Es geht wieder los: Der SÜDKURIER öffnet das erste Adventsfenster Das könnte Sie auch interessieren

Noch bis zum 8. Dezember ist der Weihnachtsmarkt in Villingen auf dem Münsterplatz zu Gast, bevor er dann am 13. Dezember in Schwenningen in den Muslen eröffnet.