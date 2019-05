Endlich! So langsam hat man ja ehrlich gesagt die Hoffnung schon aufgegeben, im Wonnemonat Mai die Gummistiefel wegzupacken und ein luftiges Sommershirt anzuziehen. Aber Hoch Ophelia hat es geschafft, die dunklen Regenwolken zu vertreiben und die Sonne von einem fast makellos blauen Himmel strahlen zu lassen. Wir sind dankbar und genießen es, endlich mal wieder im Café zu sitzen und in der Sonne einen Cappuccino trinken zu können. Was für Aussichten: Endlich kann die dicke Jacke auf den Speicher, die Wollpullis müssen den T-Shirts weichen und die warmen Schuhe wandern in die hinterste Ecke des Schuhregals.

Am Donnerstag konnte man mal wieder spüren, wie es ist, zu schwitzen! Die Sonne brannte schon so stark vom Himmel, dass man versucht war zu sagen: „Puh, ist das heiß.“ Das haben wir uns natürlich verkniffen: Lieber schwitzen wir, als dass wir wieder frierend im Regen herumspazieren. Allerdings sind die Chancen hoch, dass es mit dem sommerlichen Wetter am Wochenende wieder vorbei ist: Das Kneippbad öffnet seine Pforten und dieser Termin ist fast ein Garant dafür, dass es wieder kühler und regnerischer wird. Aber noch sind die Prognosen nicht so schlecht: Es soll durchaus sonnig bleiben bei vereinzelten Regenschauern. Also können wir Badehose und Bikini einpacken und die ersten Schwimmrunden im Kneippbad ziehen.