Villingen-Schwenningen Wohnungsbrand in der Dattenbergstraße 34 macht fünfköpfige Familie obdachlos Das könnte Sie auch interessieren

Als auf den Christbäumen in den Wohnzimmern der Deutschen noch echte Kerzen brannten, wie dies vor einigen Jahrzehnten noch üblich war, da herrschte größte Brandgefahr an Weihnachten. Viele Familien hatten einen Wassereimer im Wohnzimmer stehen, um den Christbaum bei Bedarf schnell löschen zu können. Doch auch die elektrischen Weihnachtsbeleuchtungen und Lichterketten sind nicht ohne, wie sich beim Brand am 1. Januar in der Villinger Dattenbergstraße zeigte. Polizeisprecher Dieter Popp gibt den Bürgern folgende Sicherheitstipps, damit die Weihnachtszeit nicht zur Katastrophe wird.

Wer eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb setzt, „sollte stets vorher Sorge tragen, dass Leitungen, Fassungen und Leuchtkörper in Ordnung sind“. Dies sollte jeder vor Inbetriebnahme von Neugeräten wie auch gebrauchten Lichterketten prüfen.

Polizeisprecher Dieter Popp empfiehlt die regelmäßige Überprüfung von Lichterketten vor Gebrauch. | Bild: SK