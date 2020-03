So einen Winter, wie in diesem Jahr, gab es noch nie. Dies belegen die Wetterdaten einer Messstation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Villingen, die der SÜDKURIER vor einigen Tagen ausgewertet hat. Der Klimawandel sorgt dafür, dass es in der Doppelstadt immer wärmer wird. Schnee könnte bereits in zehn bis 20 Jahren nur noch in Gebieten fallen, die höher liegen als 1000 Meter über dem Meer. Davon geht zumindest Wolfgang Eich aus Villingen aus, in dessen Garten die DWD-Wetterdaten gesammelt werden (wir berichteten).

In diesem Jahr musste der Hobby-Meteorologe nur ganz selten die Schneehöhe messen. „So wenig Schnee gab es noch nie“, sagte er gegenüber dem SÜDKURIER.

Wolfgang Eich betreut die Villinger Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Villingen. So wenig Schnee, wie in diesen Jahr, hatte er noch nie zu dokumentieren. | Bild: Fröhlich, Jens

Schlittenfahren vor der Haustüre und Schneemänner und Iglus bauen wird hier in der Region und in Zukunft wohl immer seltener möglich sein. Liftbetreiber im Schwarzwald müssen sich auf schwierige Zeiten einstellen. Damit der Winter in VS nicht ganz in Vergessenheit gerät, hat der SÜDKURIER seine Leser aufgerufen, ihre Winterbilder einzuschicken, die zeigen, in welchen Jahren sehr viel Schnee in der Doppelstadt gefallen ist.

Bilder aus der jüngsten Stadtgeschichte haben die Redaktion kaum erreicht. Die meisten Schneebilder haben die Menschen offenbar im März 2006 geknipst, vermutlich deshalb, weil es damals neben ganz viel Neuschnee auch bereits die Digitalkameras weit verbreitet waren. Es sind aber auch tolle Aufnahmen aus der Zeit vor der Digitalisierung mit dabei.

Leserbilder

Schlittenfahren am Rodelberg in der Nähe auf Strangen war im Februar 2017 gerade noch möglich. Viel Schnee lag damals aber nicht. | Bild: Facebook-Nutzerin Steffi Pi

Bis man an diesem Tisch im Sommer wieder gemütlich Kaffee trinken kann, dauert es vermutlich noch eine Weile. Aufgenommen wurde das Foto von Stefan Horn aus Villingen am 17. Januar 2016. | Bild: Stefan Horn

Facebook-Nutzerin Steffi Pi hat uns diese schöne Winteraufnahme aus dem Schwenninger Moos zukommen lassen. Aufgenommen wurde das Bild im Dezember 2016. | Bild: Facebook-Nutzerin Steffi Pi

Die Pferde Joy und Sally von Kathrin Schäuble haben im Januar 2015 Spaß im Schnee bei den Spitalhöfen in VS-Pfaffenweiler. | Bild: Kathrin Schäuble

Joy, das Pferd von Kathrin Schäuble, dreht im Januar 2015 seine Runden auf der tief verschneiten Koppel bei den Spitalhöfen in VS-Pfaffenweiler. | Bild: Kathrin Schäuble

Kalte Füße beim Lesen hat die Bronzefigur „Matze“ im Februar 2015 bekommen. Die Figur ist auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Schwenningen nahe der Neckarquelle zu bewundern. | Bild: Facebook-Nutzerin Steffi Pi

Schlittenfahren am Warenberg in Villingen im Januar 2009. | Bild: Rolf Ketterer

Am 19. Dezember 2009 präsentierte sich die Obere Straße in Villingen tief verschneit und mit großen Weihnachtsbäumen. | Bild: Rolf Ketterer

Schaukeln ist am 4. März 2006 nur knapp über der Schneedecke möglich. Bis zum Sitz der Schaukel reicht die weiße Pracht im Garten von Michael Geschwill damals. | Bild: Michael Geschwill

Die Schneedecke im Jahr 2006 war über einen halben Meter hoch. Für Hausschwein Wutz von Familie Foos aus Villingen muss sich das angefühlt haben, wie in einem engen Tunnel. Damit das soziale Tier dennoch regelmäßig seine Menschenfreunde besuchen konnte, hatte die Familie einen Weg durch den Garten gebahnt. | Bild: Familie Foos

Hans-Georg Reinsch aus Villingen erinner sich gut an den Winter im Jahr 2006. Damals musste er in der Erlenstraße richtig viel Schnee schippen – im März! Parkende Autos waren in den Schneehaufen an den Straßenrändern kaum noch zu sehen. | Bild: Hans-Georg Reinsch

Im Hinterhof von Hans-Georg Reinsch lag der Schnee im März 2006 einen halben Meter hoch. | Bild: Hans-Georg Reinsch

Dieser Busch im Garten von Hans-Georg Reinsch aus Villingen musste im März 2006 eine große Schneelast tragen. | Bild: Hans-Georg Reinsch

Mit Langlaufskiern durch die Villinger Innenstadt: Am 14. Februar 2003 war das in der Rathausgasse möglich. | Bild: Rolf Ketterer

Die Langlaufstrecke durch die Villinger Innenstadt ging von der Rathausgasse weiter in die Rietstraße. Das Bild entstand ebenfalls am 14.02.2003. | Bild: Rolf Ketterer

Schneemannbauen drei Punkt null: Am Warenberg konnten die Villinger im Jahr 1998 mannshohe Schneekugeln zusammenrollen. | Bild: Rolf Ketterer

So sahen die Schneepflüge in VS im Jahr 1967 aus. Und die Fahrzeuge hatten richtig viel zu tun. Das Bild von Gerhard Schubnell zeigt, wie in der Saarlandstraße Schnee geräumt wurde. | Bild: Gerhard Schubnell

Prognose

Wie geht es weiter? Dürfen wir in diesem Jahr noch Schnee hoffen? Der sei hier grundsätzlich bis im April möglich, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor auf SÜDKURIER-Nachfrage. Aktuell sehe es aber nicht danach aus, denn die seit Wochen vorherrschende Westwetterlage bleibe uns erhalten.

Diese Wetterlage hat immer wieder viel Wind, Niederschläge sowie milde und kältere Tage im Wechsel im Gepäck. „Durch den Klimawandel werden solche milden und Winter häufiger werden“, da ist sich Schmidt sicher. Allerdings macht er Winter-Liebhabern auch ein wenig Hoffnung: „Trotz sinkender Wahrscheinlichkeit, kann es hier auch in Zukunft noch kalte Winter mit viel Schnee geben.“

Dann wird vielleicht auch noch einmal die Brigach zufrieren, so wie das 1967 der Fall war.