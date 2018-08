von Alexander Hämmerling

Mit 50 Anmeldungen war das Kinderferienprogramm bei der Schwenninger Abteilung der freiwilligen Feuerwehr VS erneut voll ausgebucht. Erstmals gliederte man die Teilnehmer in eine Vormittags- und Nachmittagsgruppe, um eine entspanntere aber auch lehrreichere Veranstaltung fahren zu können. Zahlreiche Zusagen zur Teilnahme wurden jedoch nicht eingehalten. "Zehn Prozent fehlen. Ich finde das sehr schade. Zumal die Plätze überzeichnet waren, viele nicht zum Zug gekommene Kinder wären liebend gern hier", so Gruppenführer und Organisator Roland Beier, der hier das Kinderferienprogramm seit über 15 Jahren leitet.

Für den neugierigen Pulk im Grundschulalter war es jedoch die Gelegenheit, in spielerischer Atmosphäre der Technik, Arbeitsweise und moralischem Selbstanspruch der Feuerwehr nachspüren zu können. In vier Stationen wurden die Brandbekämpfung, Hilfeleistung, Führung durch das Gerätehaus und eine Fahrt mit Löschfahrzeugen angeboten. Hand anlegen durfte man beispielsweise an die Schutzanzüge, Rettungsschere oder Strahlrohr, selbstredend unter den wachen Augen der Begleiter von der Jugendwehr. Gewohnt kam die Aktion bei den Kindern gut an. "Krankenwagen und Feuerwehr waren da. Alle sind freundlich und es macht sehr viel Spaß", sagte die siebenjährige Ida Weinbrecht.

