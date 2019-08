von sk

Die Liebenzeller Gemeinschaft in Schwenningen richtet Lego-Tage aus. Von Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. September, finden diese jeweils in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr in den Räumen der Liebenzeller Gemeinschaft in der Jahnstraße 18 statt. Das laut Veranstaltern einmalige Angebot richtet sich an Kinder von der zweiten bis zur sechsten Klasse.

Jürgen Kraft, Sozialpädagoge, wird dafür einen ganzen Anhänger voller bunter Legosteine in allen Größen und Formen mitbringen, mit denen die kleinen Baumeister eine riesige Legostadt aufbauen können. Zusätzlich 20 bis 25 junge Mitarbeiter werden die Kinder fachmännisch anleiten und betreuen.

Bau-Teams erhalten eigene Tische

Nach der Begrüßung der Teilnehmer werden ihnen die Bauregeln während der Lego-Bautage von den Mitarbeitern vorgestellt, ebenso der Tagesablauf sowie die Essenspausen. Danach werden sie in kleine Bau-Teams von vier bis sechs Kindern eingeteilt. Jede Gruppe erhält ihren eigenen Bau-Tisch, an dem sie zunächst ein Reihenhaus für die zukünftige Lego-Großstadt erstellt.

Danach können die Kinder mit ihren Betreuern selbst entscheiden, welche Bauwerke sie konstruieren wollen. Dabei sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt: Ob Rathaus, Krankenhaus, Wolkenkratzer, Fußballstadion – alles ist möglich, denn Baumaterial ist genügend vorhanden.

Stärkung für die Baumeister

Bauen macht hungrig und durstig, da darf ein gutes Vesper nicht fehlen. In den Arbeitspausen können sich die kleinen Architekten zusammen mit ihren Betreuern in der Oase bei Snacks und Getränken stärken. An jedem Nachmittag finden zwei Bauphasen statt, dazwischen besteht die Gelegenheit eine Pause einzulegen, um gemeinsam mit einer eigens dafür gegründeten Band einige Kinderlieder zu singen, eine biblische Geschichte zum Thema Bauen anzuhören und sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen.

Anmeldung online

Die Anmeldung zu den Lego-Tagen kann online unter www.ec-vs.de erfolgen, bei Fragen steht Kerstin Frey unter der Telefonnummer 07721/6821240 Rede und Antwort. Der Teilnahmebeitrag für die drei Tage zusammen beträgt zehn Euro und kann vor Ort bezahlt werden. Es sind noch einige Plätze für die Lego-Bautage frei.

Am Samstag, 7. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr bietet die Liebenzeller Gemeinschaft in den gleichen Räumlichkeiten für interessierte Eltern einen Vortrag mit Susanne Mockler an. Die Paartherapeutin mit eigener Praxis behandelt das Thema „Eltern-Zeit – Stress lass nach – Wie wir eine bessere Familienatmosphäre bekommen“. Mockler ist selbst über 30 Jahre verheiratet und Mutter von acht Kindern. Bei dem Seminar wird keine Kinderbetreuung angeboten, über eine kleine Spende für die Unkosten freut sich der Veranstalter. Die Anmeldung für diese zusätzliche Veranstaltung erfolgt ausschließlich bei Damaris Schabel unter der Telefonnummer 07728/3830201 oder per E-Mail: dkunke@gmx.de.

Legostadt im Gottesdienst

Am Sonntag, 8. September, wird die fertiggestellte Legostadt im Rahmen des Familiengottesdiensts um 10 Uhr in der Jahnstraße 18 feierlich von Oberbürgermeister Jürgen Roth eröffnet. Alle Familien, Freunde und Interessierte sind dazu herzlich eingeladen.