von Hans-Jürgen Götz

Am Donnerstag, 7. Mai, ist es wieder so weit: Dann starten um 18 Uhr am Messegelände in Schwenningen wieder große und kleine Firmen aus der Region mit ihren Mitarbeitern, Auszubildenden und ihre Chefs zum dritten Firmenlauf in Villingen-Schwenningen. Zum dritten Mal findet diese Veranstaltung nun schon statt und erfreut sich zunehmender Beliebtheit unter den teilnehmenden Firmen und ihren Mitarbeitern.

Gemeinsames Erlebnis im Vordergrund

Dabei gibt es nichts zu gewinnen und nicht einmal die Zeit wird gemessen. Vielmehr geht es um die Freude am Laufen und das gemeinsame Erlebnis und Zusammensein, getreu dem Motto: „Dabei sein ist alles“. „Beim Firmenlauf geht es nicht um sportliche Höchstleistungen“, erklärt Jürgen Rexer von der AOK, und weiter: „Im Vordergrund steht der gemeinsame Spaß an der Bewegung“.

Stärken der Mitarbeiter-Teams

Für die teilnehmenden Firmen steht vor allem das Team-Building im Vordergrund, also die Stärkung der Unternehmenskultur und der Mitarbeiterteams. „Wir hatten letztes Jahr 59 Mitarbeiter aus unserem Unternehmen am Start, dieses Jahr sollen es 100 werden“, erklärt Michael Rüffer von der Autowelt Schuler. Gerade wenn die Mitarbeiter über verschiedene Firmenstandorte verteilt seien, biete sich hier für viele Kollegen eine schöne Gelegenheit, sich auch einmal privat näher kennen zu lernen.

Exakt 5,5 Kilometer Laufstrecke

Gelaufen wird über eine Strecke von exakt 5,5 Kilometern. Dieses Jahr soll der Start beim Hausbau-Park beim Messegelände sein. Die Strecke wird dieses Jahr auch weniger Steigungen als die Jahre zuvor aufweisen, damit noch mehr Interessierte problemlos mitlaufen können. Die Streckenführung ist abwechslungsreich und führt über die Stadt, sowie durch Wiesen, Felder und den Wald.

Nur ein einziger Startblock

Ebenfalls im Gegensatz zu den Vorjahren wird es dieses Jahr auch nur einen einzigen Startblock geben, auch das verstärkt den Spaß am gemeinsamen Laufen.

Auch per App kann man mitmachen

Neu ist in diesem Jahr zudem der sogenannte Virtual Run. Interessierte Läufer, die an dem Tag keine Zeit haben oder krank geworden sind, können in der Woche vorher oder nachher ganz einfach selbst die 5,5 Kilometer laufen und mittels einer der vielen Lauf-Apps auf ihrem Smartphone dokumentieren. Wo sie laufen, ist völlig egal, das kann an jedem Ort der Erde erfolgen.

Hilfe für wohltätige Projekte

Die Läufer bezahlen 15 Euro Startgebühr, wovon je ein Euro an Hilfsprojekte in der Region gespendet wird. Zudem geht die Hälfte der Gebühr an den offiziellen Charity-Partner Plan International Deutschland für das Projekt „Sichere Schulen in Hanoi“.

Party zum Abschluss

Das gemeinsame Lauferlebnis für einen guten Zweck wird mit einer Fete abgeschlossen. Der Veranstalter organisiert eine After-Run Party mit fetziger Live-Musik der Band Projekt XXX.