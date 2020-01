von Jörg-Dieter Klatt

Ob in Davos oder Berlin, ob in Sydney oder Villingen-Schwenningen, die Welt erwacht ganz langsam aus ihrem ökologischen Dornröschenschlaf. Das beruhigende Gift des „Ist doch alles nicht so schlimm!“ verliert langsam seine Wirkung und die Protagonisten des Umweltbewusstseins regen sich auch in der Doppelstadt. Denn hier findet der ökologisch aufmerksame Bürger allenthalben Potenziale, eine Stadt im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu verändern. Ob Brigachauen oder Neubaugebiete, ob innerstädtische Busverbindungen oder Energiefragen, die Agenda sinnvollen ökologischen Handelns ist lang. Die Stadt hat den Klimanotstand ausgerufen – nur ein Schuss im dunklen Wald? Damit diese Entscheidung sinnbringende Folgen hat, bedarf es schnellen und kreativen Umdenkens im Rathaus. Das kostet aktuell einen erklecklichen Geldbetrag, zahlt sich aber in wenigen Jahren aus. Dass Villingen-Schwenningen wieder einmal den Titel „Umwelthauptstadt Deutschlands“ auf seine Briefköpfe schreiben könnte, haben Bund und Nabu deutlich aufgezeigt.