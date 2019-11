von Redaktion

Zu drei Wohnungseinbrüchen kam es in den vergangenen Tagen in Tannheim und Villingen. Unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 18.45 Uhr und 23.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Tannheimer Stankertstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stiegen in die Wohnräume ein. Nach bisherigen Ermittlungen wurde eine billige Uhr entwendet. Am selben Abend zertrümmerten gegen 23.30 Uhr Unbekannte mit einem Stein eine Fensterscheibe auf der Rückseite eines Wohnhauses in der Villinger Schuppstraße. Die Eindringlinge erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld. Der verursachte Gesamtschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Am Samstagabend zertrümmerten Einbrecher zwischen 19 Uhr und 22 Uhr die Scheiben eines Wohnhauses im Tannheimer Mühleschweg. Über das Diebesgut liegen noch keine Informationen vor. In allen drei Fällen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741 477-0, Hinweise entgegen. Ob es sich möglicherweise um eine Bande handelt, dazu machte die Polizei keine Angaben.