VS-Villingen vor 2 Stunden

Land unter in Villingen: Wasserleck flutet Rietstraßen-Baustelle

Aus einem Leck defekten sprudelte am Dienstagmorgen zehn Minuten lang Wasser in die Großbaustelle in der Villinger Rietstraße und verwandelte einen Abschnitt in einen Swimmingpool. Es war nicht die erste Wasserfontäne. Mit Video.