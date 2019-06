Als Beppo und Ferdinand sind Roland Kurz und Uwe Spille mit ihrem Kakerlaki-Clowntheater seit mehr als 30 Jahren in ganz Baden-Württemberg unterwegs und spielen in Festhallen, auf der Straße, in Schulen und Schwimmbädern, auf Stadtfesten und bei Kulturevents. Der Journalist und Filmemacher Klaus Peter Karger hat den beiden jetzt ein filmisches Denkmal gesetzt und einen Dokumentarfilm gedreht: „Die Spaßmacher“ zeigt das Clowntheater Kakerlaki von den Anfängen bis zur Gegenwart und in Gesprächen schildern die Protagonisten ihre durchaus sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten und Lebenskonzepte.

Die Idee: Klaus Peter Karger und seine Hauptdarsteller Uwe Spille, der auch für den SÜDKURIER als Mitarbeiter tätig ist, und Roland Kurz kennen sich seit vielen Jahren. Da Karger immer auf der Suche nach neuen Themen für seine Filme ist, horchte er interessiert auf, als Roland Kurz ihm erzählte, dass Kakerlaki 2018 seit 30 Jahren auf der Bühne steht.

„Da für mich als Einzelkämpfer ein Film immens viel Arbeit bedeutet, überlege ich mir es genau, bevor ich ein neues Projekt starte.“ Karger, der als Journalist viele Jahre für die Badische Zeitung gearbeitet hat und bis 2018 das Regionalbüro Villingen-Schwenningen des Südwestrundfunks leitete, hat den finanziellen und zeitlichen Aufwand abgeschätzt und beschlossen, den Film zu machen. „Ganz vorsichtig geschätzt, hatten die beiden in den 30 Jahren rund 150 000 Zuschauer, also ist auf jeden Fall eine große Fangemeinde da“, hofft Klaus Peter Karger somit auch auf regen Kinobesuch.

Die Ansätze: Ihn haben verschiedene Aspekte bei diesem Dokumentarfilm bewegt: „Die beiden arbeiten seit so vielen Jahren zusammen, was hält sie zusammen, wie verändert sich das Verhältnis im Laufe der Jahre und wie verändert dich das selbst.“ Worüber lachen Kinder? Warum finden Eltern oftmals die Dinge nicht lustig, über die ihr Nachwuchs lacht? Wie haben sich die Kinder durch den zunehmenden Medienkonsum verändert? „Es gab also ganz viele spannende Ansätze für diesen Film“, so Klaus Peter Karger.

Die Dreharbeiten: Im Juni 2018 begannen die Dreharbeiten mit den Wiederaufnahmeproben für das Gespenster-Programm „Heimlich-Unheimlich". Karger hat das Duo bei vielen Auftritten begleitet und gefilmt, parallel dazu altes Material gesichtet und aufwändig bearbeitet. „Gerade die alten VHS-Aufnahmen waren qualitativ nicht sehr gut." Aber immerhin gibt es viele alte Videos aus der Anfangszeit von Kakerlaki und so gelingt es dem Regisseur, die Besucher mitzunehmen auf eine kleine Zeitreise. Die Dreharbeiten haben sich bis Oktober hingezogen, insgesamt waren es 25 Tage, an denen Klaus Peter Karger das Clownduo zu Auftritten begleitet oder intensive Einzelgespräche geführt hat. Da sich der Filmemacher für Personen interessiert, war es ihm wichtig, die Menschen jenseits ihrer Clown-Rolle zu zeigen und so erzählen Roland Kurz und Uwe Spille aus ihrem Alltag, lassen den Besucher teilhaben an ihrem Leben. Insgesamt 40 Stunden Film-Material waren es am Ende, von dem in der Schlussfassung 87 Minuten übrig geblieben sind.

Die Auswahl: Im März 2019 begann mit den Schneidearbeiten der aufwändigste Teil der Filmproduktion. Da Karger alles selbst macht, fehle etwas der objektive Blick auf das Material. Um dieses Manko auszugleichen, zeigt er den Rohschnitt verschiedenen Personen aus seinem Bekanntenkreis – darunter Fachleute und Laien. „Sie alle bekommen einen sehr detaillierten Fragebogen, auf dem sie mir ihre Anregungen und ihre Kritik mitteilen können." Manchen Einwand hat Klaus Peter Karger angenommen, andere hat er verworfen. Schließlich muss es am Ende ja sein Film bleiben, betont er. Nach acht Versionen ist die Schlussfassung fertig, als erste dürfen Roland Kurz und Uwe Spille mit ihren Familien den fertigen Film anschauen. „Das mache ich immer vor einer Premiere, dass erst die Protagonisten den Film anschauen dürfen." Die ganze Arbeit sei schließlich eine enorme Vertrauenssache und so hat sich Klaus Peter Karger sehr gefreut, dass sich Spille und Kurz in dem Film wiedererkannt und den Film für gut befunden haben.

Die Finanzierung: Klaus Peter Karger beantragt für seine Filme nur eine Förderung für den Vertrieb und den Verleih, nicht für die Produktion, was ihm mehr Flexibilität gibt. „Sonst müsste ich ein detailliertes Exposee einreichen und natürlich ein Drehbuch." So kann er ohne Drehbuch agieren und versucht – offen und neugierig – während des Drehs flexibel den späteren Film zu entwickeln. Wenn die Premiere am 5. Juli im Kommunalen Kino Guckloch, hier ist Karger eines der Gründungsmitglieder, und sechs weitere Vorstellungen herum sind, erfolgt am 15. August der Start in Baden-Württemberg. Hier ist Karger gerade bei der Kino-Akquise und freut sich über aktuell fünf Zusagen. „Es gibt also noch Kinobetreiber, die nicht nur Kasse machen wollen, sondern auch bereit sind, kleine Filme zu zeigen." Natürlich ist Karger dann meistens vor Ort und bietet auch ein Gespräch mit den Besuchern an.

Liebe zum Film: Die Liebe zum Film ist dem in Lörrach aufgewachsenen Klaus Peter Karger quasi in die Wiege gelegt worden: Seine Eltern haben sich 1947 in einem Kino kennengelernt und der Vater hat einige Zeit als Filmvorführer gejobbt. Als er dem Sohn eines Tages den Vorführraum gezeigt hat, in dem noch die großen, ratternden Projektoren standen und die Filme auf riesigen Rollen aufgespult waren, war dies der Beginn einer lebenslangen Leidenschaft.

Mit 15 Jahren hat er begonnen, Filme auf Super-8 zu drehen. Als Filmemacher ist er Autodidakt, hat seine Kenntnisse aber in Seminaren vertieft. Seit 1984 sind viele Kurz- und Langfilme enstanden. Besonders erfolgreich waren die „Moosgeschichten“ über das Ursprungsgebiet des Neckars und „Herr Felde und der Wert der Dinge“ über Wilhelm Felde und seinen kleinen Schuh-Reparaturladen in der Färberstraße. Außergewöhnlich war auch der Dokumentarfilm „Das Gaskugel-Projekt“, bei dem Musiker in der für Reinigungsarbeiten leeren Gaskugel gespielt haben.