Es ist eine tückische und damit gefährliche Strecke. Zwischen Pfaffenweiler und Rietheim verleiten die lang gezogenen Kurven bei guter Sicht immer wieder dazu, diesen Bereich zu unterschätzen. Jetzt krachte es wieder am Sonntagmorgen gegen ein Uhr. Der Unfall ging noch einmal glimpflich, der Autofahrer wurde laut Polizei nur leicht verletzt. An dem Audi A5 entstanden allerdings rund 20 000 Euro Sachschaden.

Der 21 Jahre alte Mann war in den frühen Morgenstunden mit dem Audi laut Polizei mit einer nicht an die Straßenverhältnisse angepassten Geschwindigkeit unterwegs. Daher geriet der Audi in einer Kurve kurz vor Pfaffenweiler außer Kontrolle, kam von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Der junge Mann hatte Glück und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Schon während des Unfalls löste die im Auto integrierte Notrufeinrichtung aus, sodass der Unfall über die Audi-Notrufzentrale gemeldet wurde. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Nach der Bergung des total beschädigten Audis wurde der Wagen von einem Abschleppdienst abtransportiert. Zeitgleich kümmerten sich die hinzugerufene Feuerwehr und der Technische Dienst der Doppelstadt um die Reinigung der Fahrbahn und um die Entfernung der Trümmerteile des Audis.

Auf der Strecke gilt ohnehin zum Teil schon Tempo 80. Eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei, die genau dieses Tempo überwachen sollte, wurde einer Gruppe von Motorradfahrern vor einigen Jahren zum Verhängnis, die gleich angehalten wurden. Einer der Männer stürzte dabei so schwer, dass er seitdem querschnittsgelähmt ist. Viel mehr Möglichkeiten bleiben den Behörden nicht, weitere Schilder, die auf ein Gefahrenpotenzial verweisen, sind nicht geplant. Eine angegebene maximale Höchstgeschwindigkeit bedeute ohnehin nicht, dass die in jedem Fall ausgenutzt werden dürfe, betonte ein Sprecher der Polizei. So müssten die Verkehrsteilnehmer immer beachten, wie zum Beispiel die Lichtverhältnisse oder die Fahrbahnbeschaffenheit seien.