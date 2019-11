Kurt Müller hat in der Stadt viele Spuren hinterlassen, die auch nach seinem Tod an den beliebten Münsterpfarrer erinnern werden. Egal ob sein Engagement für Kapellen und Wegkreuze in der Region oder seine Tätigkeit für den Geschichts- und Heimatverein, wo er sein profundes Wissen zu vielen Themen in Vorträgen einbrachte. Große Meilensteine in der Stadtgeschichte waren die Sanierung des Münsters und der Benediktinerkirche, die Kurt Müller maßgeblich vorangetrieben und begleitet hat.

Das Münster: Die 1978 begonnene Münstersanierung war seinerzeit ins Stocken geraten, da es viele ungelöste Probleme gab. Als Kurt Müller ein Anruf aus Freiburg ereilt habe, hat er zugesagt, sich um die Sanierung zu kümmern. Kurt Müller klärte dann die offenen Fragen: Welche Künstler werden beauftragt. Welches Gestühl wird bestellt? Wie soll der Fußboden gestaltet sein und wie die Kirchenfenster. Auch eine neue Orgel gab es, für sich betrachtet allein schon dies ein enormer Akt. 1983 war es vollbracht. Das Münster als Gebäude erstrahlte in neuem Glanz. Die Kirche erlebte noch viele weitere Veränderungen. So fand das wertvolle Nägelinskreuz in der Kapelle links des Altars eine Bleibe. Eine zweite, sehr besondere Maßnahme, für das neue Münster war das Engagement für die Jakobusglocke. Der frühere Standesbeamte Hubert Waldkircher habe festgestellt, dass zwischen den beiden Schlägen der großen Glocken eine zu große Pause entstanden sei. Es kam zu einer großen Spendenaktion und 1985 wurde die neue Glocke in Position gebracht.

Von 1995 bis 1999 lenkte Kurt Müller die Generalsanierung der Benediktinerkirche, die heute ebenfalls ein echtes Schmuckstück ist. Zusätzlich wurde die Silbermannorgel installiert, nach einer der größten Spendenaktionen in der Stadt, maßgeblich begleitet vom SÜDKURIER.

Die Sozialstation: Kurt Müller war schon bei der Gründung der Sozialstation im Jahre 1975 als Vertreter der Kirchengemeinde in der Gründungsversammlung zugegen. 1987 wurde Müller in den Vorstand und ab dem Jahr 2011 zum Vorsitzenden gewählt. In dieser Zeit hat sich die Katholische Sozialstation aus kleinsten Anfängen heraus zur heutigen Größe entwickelt und ist einer der größten ambulanten Pflegedienste in der Erzdiözese Freiburg. Beim Caritasverband war Kurt Müller 30 Jahre lang Vorsitzender und setzte sich hier immer für die Belange anderer Menschen ein, die in unterschiedlichen Lebenlagen der Hilfe bedürfen.