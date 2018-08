Villingen-Schwenningen – Wilfried Steinhart das Villingen hat es bald geschafft. Das Wandmosaik aus dem alten Schwenninger Krankenhaus mit dem biblischen Motiv vom „Barmherzigen Samariter“, das dank seiner Initiative vor dem Abrissbagger gerettet wurde, bekommt nun nach über zweijährigem Kampf einen neuen Platz. Ab Montag wird das mittlerweile denkmalgeschützte Relief des Künstlers Berthold Müller-Oerlinghausen (1893-1979) in der Geriatrischen Klinik am Klosterwald an einer repräsentativen Innenwand installiert. Das dauert rund drei Wochen, dann ist die Rettung des Kunstwerks erfolgreich abgeschlossen.

Gäbe es Wilfried Steinhart nicht, wäre das Wandrelief beim Abriss des ehemaligen Schwenninger Krankenhauses sang- und klanglos vernichtet worden. Der Rentner aus Villingen setzt sich seit Jahren für den Erhalt von Kunstwerken an öffentlichen Gebäuden in der Stadt ein und hatte schon mehrfach Erfolg damit. Was ihn antreibt, ist nicht nur seine Abneigung gegen die Vernichtung von Kunstwerken. Ihm geht es als Bürger auch darum, dass die mit Steuergeldern geschaffene „Kunst am Bau“ an öffentlichen Gebäuden nicht in verschwenderischer Art vernichtet wird.

Auch Wilfried Steinhart selbst kann bei der Restaurierung des Kunstwerkes mithelfen. | Bild: Wilfried Steinhart

Die Rettung des Samariter-Mosaiks war für Steinhart ein besonders langwieriger Akt. Bereits 2015 wurde er von einem aufmerksamen Bürger aus Hochemmingen, Roland Prud’ Homme, auf das Kunstwerk im Schwenninger Krankenhaus aufmerksam gemacht. Steinhart hakte bei der Stadt und beim Klinikum nach und erfuhr, dass der Aufsichtsrat des Klinikums sich gegen den Erhalt des Kunstwerks ausgesprochen hatten. Der damalige Leiter der Städtischen Galerie, Wendelin Renn, teilte Steinhart mit, dass es sich zwar um ein erhaltenswertes Kunstwerk handle, es aber keinen geeigneten Ort für eine „Zweitverwertung“ des Mosaiks gebe. Außerdem sei das Werk beschädigt.

So sah das Kunstwerk im mittlerweile abgerissenen Schwenninger Krankenhaus aus. Jetzt wird es in der Geriatrischen Klinik an einer Wand im Foyer neu installiert. | Bild: Winfried Steinhardt

Wilfried Steinhart ließ sich von dieser Aussage nicht abschrecken und verständigte den Denkmalschutz. Die Behörde kam, sah und entschied: das Mosaik sei ein erhaltenswertes Kulturgut und wird geschützt. Damit war der Erhalt des Werks gesichert. Doch nicht seine weitere Zukunft. Wilfried Steinhart machte sich auf Bitten des Denkmalamtes auf die Suche nach einem geeigneten Platz und wurde nach mehreren Rückschlägen in der Geriatrischen Klinik „Pro Vita“ im Zentralbereich fündig. Im Foyer der Reha-Einrichtung wird das Mosaik nun repräsentativ an einer Wand befestigt.

Bis es soweit war, hatte Kunstretter Steinhart noch einige Hürden zu überwinden. Zunächst einmal musste er im November 2017 verhindern, dass die Abbruchfirma am ausgedienten Schwenninger Krankenhaus einen Gebäudeteil abreißt, bevor das Kunstwerk abmontiert war. Die Firma stellte ihm ein eintägiges Ultimatum, dass das Mosaik am nächsten Tag entfernt sein müsse. „Die hätten das Mosaik einfach zerstört“, schüttelt der Rentner noch immer den Kopf. Er war damals felsenfest entschlossen, dies zu verhindern. „Da wäre ich vor den Bagger gestanden.“ Unterstützt wurde er vom Schwenninger Architekten Gregor Braun, der das Gelände des alten Krankenhauses gekauft hatte, um dort als Investor das Neubaugebiet „Eschelen“ zu entwickeln. Braun, der Eigentümer und damit auch Besitzer des Kunstwerks, zeigte ein Einsehen für dessen Rettung. „Wenn er nicht so umgänglich gewesen wäre, wäre das Kunstwerk vermutlich verloren“, lobt Wilfried Steinhart diese Rückendeckung.

Ab November 2017 konnte das Mosaik dann von einer Fachfirma mit erheblichem Aufwand über Wochen von der Gebäudewand entfernt und in neun Einzelteilen abtransportiert werden. Wilfried Steinhart bezahlte den Abtransport aus eigener Tasche. Die Teile wurden in der Glaserei Sigwart in Villingen zwischengelagert und anschließend von der Freiburger Restaurationsfirma Grether in aufwändiger Handarbeit gesichert, zusammengesetzt und penibel restauriert. Dabei zeigte sich: Die von Galerieleiter Wendelin Renn behauptete Beschädigung des Kunstwerks, mit der seine Vernichtung ein Stück weit gerechtfertigt wurde, war minimal und kaum der Rede wert. Ein später Triumph für Steinhart. Auch bei der Restaurierung half Steinhart kräftig mit und unterstützte den Restaurator.

Die Kosten Rund 50 000 Euro dürfte die Demontage, die Restaurierung und die Neuinstallation kosten. Die Stabilisierung der Wand in der Geriatrischen Klinik wurde durch eine Spende der Firma Jauch Quartz aus Schwenningen und der beiden Nachfahren des Künstlers Müller-Oerlinghausen möglich. Die Hauptkosten übernimmt der neue Eigentümer des Werks, Investor Gregor Braun. Er kann auf einen größeren Zuschuss des Denkmalschutzes hoffen.

