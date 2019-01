von SK

Im Rahmen der Ausstellung "Revisited – Neue Blicke auf die Sammlung" haben die Städtische Galerie Villingen-Schwenningen und der Fachbereich Bildende Kunst des Gymnasiums am Deutenberg im November des vergangenen Jahres ein gemeinsames Projekt im Bereich der Kunstvermittlung gestartet. Das Ziel: Jugendlichen außerhalb des Klassenraums einen Weg in die Welt der Kunst zu eröffnen, ihre Neugier und Kreativität zu fördern und sie zu eigenem Denken und Tun zu befähigen.

Kurzanalysen und Interpretationen

Dass dies gelungen ist, zeigt sich nun an den Ergebnissen der Schüler, heißt es in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Wochen haben sich die kunstinteressierten Jugendlichen in mehreren Besuchen in der Städtischen Galerie, zunächst gemeinsam mit Galerieleiterin Vanessa Charlotte Heitland und Kunsterziehern Anna-Maria Saurer, anschließend selbstständig, mit einzelnen, selbst gewählten Werken der Ausstellung auseinandergesetzt. Dabei sind nicht nur Kurzanalysen und Interpretationen zum jeweils gewählten Werk entstanden, sondern darüber hinaus auch eigene, kreative Statements.

Spannende Annäherung

"Es war sehr spannend zu lesen und zu sehen, wie sowohl die gedankliche als auch die praktische Annäherung an die jeweiligen Werke erfolgt ist und was diese Erfahrung bei den Schülern ausgelöst hat", zeigt sich Galerieleiterin Vanessa Charlotte Heitland begeistert. "Interessant ist auch, dass sich offenbar alle Schüler von unterschiedlichen Werken angesprochen gefühlt haben, darunter auch einige, bei denen ich es eher nicht vermutet hätte. Umso toller, was dazu an eigenständigen Gedanken formuliert wurde, gerade dort, wo es keine oder nur wenig Literatur zum Künstler gab."

Projekt ein Erfolg

Nicht nur die Galerieleiterin, auch Kunsterzieherin und Kursleiterin Anna-Maria Saurer sieht in dem Projekt einen großen Erfolg. "Vielleicht werden durch die Berichterstattung über die Ergebnisse auch noch andere Kollegen angeregt, mit ihren Schülern Ähnliches zu organisieren", so Anna-Maria Saurer.